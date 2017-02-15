Тюмень оправдывает звание земли счастливых людей, считает Валентина Матвиенко

council.gov.ru

Тюменцы действительно довольны качеством жизни, об этом свидетельствуют результаты социологических опросов и благоприятная демографическая ситуация.

На это обратила внимание председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пленарном заседании Совета Федерации в рамках "Часа субъекта РФ".

"В регионе отмечается естественный прирост населения и один из самых низких в стране уровень младенческой смертности. В значительной степени это связано с программами поддержки семей в целом, и многодетных семьей в частности. Им выделяются бесплатные земельные участки, компенсируется часть затрат на оплату коммунальных услуг, выплачиваются ежемесячные пособия на детей в возрасте до двух лет. В итоге в 2016 году количество таких семей превысило 21 тысячу. Неудивительно, что Тюменская область входит в число лидеров по объемам строительства на душу населения", - сказала она.

Отметила Валентина Матвиенко и последовательное выполнение майских указов президента России - планомерно повышается зарплата врачей, снижается смертность от болезней системы кровообращения и онкологических заболеваний. Отдельное внимание она обратила на по-прежнему высокий уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией.

"Значит нужно усилить профилактику наркомании среди молодежи, борьбу с преступностью и контроль миграционных потоков", - подчеркнула Валентина Матвиенко.

В целом она отметила стенд "Тюмень – земля счастливых людей" на выставке региона в Совете Федерации, назвав его ярким и очень позитивным.

Евгения Шевцова