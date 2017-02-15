Владимир Якушев: рынок доступного арендного жилья необходим всем регионам страны

admtyumen.ru

Российские сенаторы поддержали тюменскую концепцию формирования и развития рынка доступного арендного жилья с помощью концессионных соглашений. Об этом заявил губернатор Тюменской области Владимир Якушев на брифинге, посвященном итогам Дня Тюменской области в Совете Федерации РФ.

"В некоторых регионах страны жилищный рынок упал на 40-50%. У нас в Тюменской области падение не такое глобальное, но оно есть. А строительная отрасль - драйвер развития всей российской экономики. В период падения спроса на жилую недвижимость формирование и развитие рынка доступного арендного жилья станет серьезной поддержкой для строительного комплекса и производителей стройматериалов", - отметил глава региона.

Очень важно, что появление так называемых "доходных домов", то есть, доступного арендного жилья, поможет решить жилищные проблемы очень многим людям, особенно молодежи, добавил Владимир Якушев.

"На рынке появится жилье достойного качества, которое не нужно приобретать в собственность за огромные деньги. Молодежь сегодня достаточно мобильна, потому что привязана, в первую очередь, к работе. И в случае, если молодой человек соберется куда-то переезжать, его не будет держать на месте необходимость как-то разбираться со своей недвижимостью. Он везде найдет жилье в аренду", - сказал глава региона.

По словам Владимира Якушева, тюменская концепция формирования и развития рынка доступного арендного жилья с помощью концессионных соглашений выдержала серьезную проверку на прочность на заседании комитета Совета Федерации РФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

"Сенаторы, среди которых были, например, люди, занимавшие посты мэров в городах-миллионниках, очень дотошно подошли к обсуждению, задали множество вопросов, стараясь разобраться, будет ли работать наша модель. Но в итоге члены комитета с нами согласились", - рассказал губернатор.

Евгений Бабенко