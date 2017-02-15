Владимир Якушев: Тюменская область открыта для обмена опытом с другими регионами

kremlin.ru

Чем активнее будет обмен положительным опытом социально-экономического развития между российскими регионами, тем быстрее будет двигаться вперед вся страна. Об этом заявил губернатор Тюменской области Владимир Якушев на брифинге, посвященном итогам Дня Тюменской области в Совете Федерации РФ.

"Тюменская область всегда открыта для сотрудничества и обмена положительным опытом. При этом мы не считаем себя великими, и сами очень многому учимся. В России есть очень много регионов, приезжая в которые, мы открываем для себя, например, интересные практики повышения инвестиционной привлекательности и предпринимательской активности. Это очень актуальная задача", - отметил Владимир Якушев.

По словам главы региона, очень полезный опыт тюменцам удалось перенять в Ульяновской, Белгородской, Калужской областях, Республике Татарстан и многих других регионах России.

"Был такой период, когда мы очень часто ездили учиться за границу. Это тоже нужно и важно. Но мне кажется, что сегодня и в российских регионах уже накоплен очень богатый опыт, и очень важно организовать работу по обмену им. Когда мы видим полезные и эффективные практики в других субъектах Федерации, то понимаем, что, внедрив их у себя, можем сэкономить самый важный ресурс - время", - подчеркнул губернатор.

Чем активнее будет межрегиональный обмен опытом, тем быстрее будет двигаться вперед вся страна, убежден Владимир Якушев.

Напомним, в 2017 году в России по поручению президента страны Владимира Путина началась реализация 12 моделей повышения инвестиционной привлекательности регионов. Эти модели основаны на лучших региональных практиках. Группу по их разработке возглавлял Владимир Якушев.

Евгений Бабенко