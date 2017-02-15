up

15.02.2017 среда

EUR 61.2955

USD 57.7388

В Тюмени -11..-13 С 3 м/с
ветер южный

﻿
Главная / Новости / Губернатор

Владимир Якушев: Тюменская область открыта для обмена опытом с другими регионами

18:36 15 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
kremlin.ru
Продолжение: Владимир Якушев: рынок доступного арендного жилья необходим всем регионам страны

Чем активнее будет обмен положительным опытом социально-экономического развития между российскими регионами, тем быстрее будет двигаться вперед вся страна. Об этом заявил губернатор Тюменской области Владимир Якушев на брифинге, посвященном итогам Дня Тюменской области в Совете Федерации РФ.

"Тюменская область всегда открыта для сотрудничества и обмена положительным опытом. При этом мы не считаем себя великими, и сами очень многому учимся. В России есть очень много регионов, приезжая в которые, мы открываем для себя, например, интересные практики повышения инвестиционной привлекательности и предпринимательской активности. Это очень актуальная задача", - отметил Владимир Якушев.

По словам главы региона, очень полезный опыт тюменцам удалось перенять в Ульяновской, Белгородской, Калужской областях, Республике Татарстан и многих других регионах России.

"Был такой период, когда мы очень часто ездили учиться за границу. Это тоже нужно и важно. Но мне кажется, что сегодня и в российских регионах уже накоплен очень богатый опыт, и очень важно организовать работу по обмену им. Когда мы видим полезные и эффективные практики в других субъектах Федерации, то понимаем, что, внедрив их у себя, можем сэкономить самый важный ресурс - время", - подчеркнул губернатор.

Чем активнее будет межрегиональный обмен опытом, тем быстрее будет двигаться вперед вся страна, убежден Владимир Якушев.

Напомним, в 2017 году в России по поручению президента страны Владимира Путина началась реализация 12 моделей повышения инвестиционной привлекательности регионов. Эти модели основаны на лучших региональных практиках. Группу по их разработке возглавлял Владимир Якушев.

Евгений Бабенко

Теги: Владимир Якушев , Совет Федерации , инвестиционный климат
Ранее в сюжете
15.02.2017, 17:55 Владимир Якушев: тюменские законодательные инициативы актуальны для всей страны
15.02.2017, 17:25 Тюмень оправдывает звание земли счастливых людей, считает Валентина Матвиенко
15.02.2017, 17:03 Иван Квитка: в Совете Федерации высоко оценили достижения и потенциал Тюменской области
15.02.2017, 16:52 В Совете Федерации отметили большой туристический потенциал Тюменской области
15.02.2017, 16:30 Сергей Корепанов: бюджет Тюменской области имеет выраженную социальную ориентированность
15.02.2017, 16:19 Тюменская область правильно расставила акценты в сфере АПК, считает Валентина Матвиенко
15.02.2017, 15:57 Валентина Матвиенко отметила промышленные достижения Тюменской области

Последние новости

19:48 Владимир Якушев: рынок доступного арендного жилья необходим всем регионам страны
18:36 Владимир Якушев: Тюменская область открыта для обмена опытом с другими регионами
18:09 Система профилактической медицины успешно формируется в Тюменской области
17:58 16 февраля - события дня
17:55 Владимир Якушев: тюменские законодательные инициативы актуальны для всей страны
17:51 На тюменском предприятии инвалидов по зрению запустили производство туалетной бумаги и бумажных полотенец Фото
17:47 Чемпионат области соберет дзюдоистов с нарушением слуха
17:36 Два года тюрьмы получил тюменец за фиктивную прописку мигрантов
17:25 Тюмень оправдывает звание земли счастливых людей, считает Валентина Матвиенко
17:14 В День борьбы с онкологическими заболеваниями в регионе работали все профилактические центры
Все новости

Архив новостей

Февраль, 2017

Эту новость первыми получили наши подписчики в Telegram

﻿

Губернатор

Владимир Якушев: рынок доступного арендного жилья необходим всем регионам страны

Владимир Якушев: Тюменская область открыта для обмена опытом с другими регионами

Владимир Якушев: тюменские законодательные инициативы актуальны для всей страны

Политика

Тюмень оправдывает звание земли счастливых людей, считает Валентина Матвиенко

Иван Квитка: в Совете Федерации высоко оценили достижения и потенциал Тюменской области

В Совете Федерации отметили большой туристический потенциал Тюменской области

Экономика

Тюменская область правильно расставила акценты в сфере АПК, считает Валентина Матвиенко

Новый лесопильный цех запустят в Уватском районе

В регионе продолжается модернизация завода "Фармасинтез-Тюмень"

Общество

Система профилактической медицины успешно формируется в Тюменской области

16 февраля - события дня

На тюменском предприятии инвалидов по зрению запустили производство туалетной бумаги и бумажных полотенец

Спорт

Чемпионат области соберет дзюдоистов с нарушением слуха

Теннисисты из Тюмени борются за титул областного первенства

Гиря в Иране успешно сыграла черными

Происшествия

Два года тюрьмы получил тюменец за фиктивную прописку мигрантов

На Ямале осудят мужчину, который задолжал детям больше миллиона рублей

В Тюмени горе-вымогатели пошли под суд
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+