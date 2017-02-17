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Рассказать о красоте России приглашает фотоконкурс

09:10 17 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
photo.rgo.ru/ru

Объявлен III международный фотоконкурс Русского географического общества "Самая красивая страна". Дедлайн 31 июля 2017 года.

К участию в конкурсе допускаются фотографы из любых стран без возрастных ограничений.

Фотоконкурс проводится для привлечения внимания к вопросам сохранения природного и культурного наследия России, а также воспитания бережного отношения к окружающей среде через искусство фотографии.

На конкурс принимаются работы, соответствующие темам номинаций, сделанные исключительно на территории Российской Федерации.

Номинации:

НАРОДЫ РОССИИ (фотографии, раскрывающие самобытность народов России, не утративших в век информации и современных технологий свою культуру, традиции ведения хозяйства и промыслов, уникальные языки и многовековую связь поколений с дикой природой);

САМАЯ КРАСИВАЯ СТРАНА. ПЕЙЗАЖ (пейзажи России, показывающие красоту дикой природы нашей Родины);

ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ (на представленных в номинации фотографиях должны быть запечатлены уникальные моменты из жизни диких животных);

ПТИЦЫ (сюжеты из жизни диких птиц, их взаимодействие друг с другом и окружающей средой);

ПЕЩЕРЫ РОССИИ (фотографии, на которых запечатлена красота таинственного и уникального мира пещер России. Не принимаются снимки шахт, туннелей и других искусственных подземных сооружений);

МАКРОМИР (фотографии этой номинации показывают невидимую красоту и сложную организацию макромира);

ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА (фотографии, раскрывающие жизнь дикой природы в ночное время суток. Независимо от предмета съемки работы должны отражать характер, передавать драму и эмоциональный̆ настрой дикой природы в ночи);

ПОДВОДНЫЙ МИР (фотографии, запечатлевшие моменты из жизни морской и пресноводной флоры и фауны России);

РОССИЯ С ВЫСОТЫ ПТИЧЬЕГО ПОЛЕТА (отражение красоты дикой природы, увиденной с воздуха. Объектом съемки может быть пейзаж, животное, растение или иной живой организм. В номинацию не принимаются фотографии, собранные из нескольких снимков);

МИР В НАШИХ РУКАХ (провокационные фотографии, демонстрирующие, как человечество влияет на естественный мир дикой природы России);

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ РОССИИ (номинация призвана обратить внимание на памятники материальной культуры нашей страны, находящиеся на грани исчезновения);

ЮНЫЙ ФОТОГРАФ (номинация для начинающих фотографов в возрасте до 13 лет включительно);

ПРИЗ ЗРИТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ (номинация, победитель которой определяется путем открытого голосования на сайте Фотоконкурса).

Победители в каждой номинации получают денежный приз в размере 250 тыс. рублей.

Теги: фотоконкурс

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