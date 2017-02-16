Смартфоны Samsung вернулись в салоны "МегаФона"

Фото компании "МегаФон"

Уральцы могут приобрести продукцию Samsung в салонах и интернет-магазине "МегаФона". При покупке экономия может составить до 10 тыс. рублей.

"В нашей сети представлен широкий ассортимент устройств этого производителя. Для тех, кто заинтересован в быстром мобильном Интернете, отличным вариантом станут флагманы, которые поддерживают выход в сеть на скорости 4G+ – до 100 Мбит/с", – отметил директор "МегаФон Ритейл" Егор Заречнев.

Первая партия отгруженных аппаратов включает десять наиболее актуальных моделей - от бюджетного Samsung Galaxy J1 Mini и до премиального Samsung Galaxy S7 Edge. В зависимости от объема продаж ассортимент продукции данного производителя может быть расширен.

"Возобновление сотрудничества компании Samsung с одним из ведущих ритейлеров российского рынка важно для нашей компании в первую очередь тем, что любимые пользователями смартфоны окажутся в шаговой доступности. У Samsung большие планы на 2017 год и партнерство с "МегаФоном", без сомнения, поможет в их успешной реализации", – сообщил руководитель Samsung Mobile в России Аркадий Граф.