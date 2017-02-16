Чемпионат УФО по акробатике и танцам на пилоне пройдет в Тюмени

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Чемпионат Уральского федерального округа по Pole Dance и Pole Sport состоится в малом зале Тюменского драматического театра (ул. Республики, 129) 18 февраля, начало в 17 часов.

Здесь соберутся лучшие спортсмены из Новосибирска, Екатеринбурга, Кургана, Нижней Туры, Лесного, Тюмени. Всего более 70 человек поборются за право выступить на российском уровне. Самым младшим из них семь лет.

Pole Dance – это одно из направлений современного танца, оригинального жанра, сочетающее танец, гимнастику, акробатические и силовые элементы на пилоне - статичном и динамичном.

Существовал стереотип, что Pole Sport - это те самые откровенные танцы, которые исполняются, к примеру, в ночных клубах. Люди, знакомые с этим направлением, понимают, насколько это красивый и вместе с тем сложный вид.

В 2014 году российскую Федерацию спорта на пилоне и воркаута приняли в члены комитета национальных и неолимпийских видов спорта. Международный олимпийский комитет рассматривает вопрос о внесении Pole Sport в перечень олимпийских видов спорта.

Впервые чемпионат по Pole Sport прошел в Тюмени в 2013 году, напомнила президент Тюменской областной общественной организации "Ассоциация спорта, воздушного эквилибра и танца на пилоне" Ольга Правоторова. По ее словам, путевки на российский чемпионат тюменцам достаются не всегда, соперничество очень серьезное.

"Мы не унываем, анализируем и работаем дальше. Даже просто участие в состязаниях такого уровня дает уникальный опыт, заряд двигаться дальше и стремиться к более высоким результатам. Тем более, что участвовать в чемпионате могут даже новички. Есть несколько категорий: "Начинающие" - те, кто осваивает танцы на пилоне от полутора лет до года, "Любители" - их стаж обучения не превышает одного года, "Профессионалы" - это преподаватели, тренеры и спортсмены, выступающие более двух с половиной лет. Высшая ступень мастерства - "Магистр", - отметила Ольга Правоторова.

На турнире зрители увидят показательные выступления членов судейской коллегии: главного судьи турнира, чемпиона Европы EPSWU Артема Казымова из Харькова, победительницы чемпионата УФО Pole Sport-2015 года в Тюмени Елены Вершининой из Екатеринбурга.