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Борьба с онкологией в Тобольске: ставка на раннее выявление

16:42 16 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото пресс-службы областного департамента здравоохранения

Наименьшее количество случаев онкозаболеваний среди городов юга Тюменской области зарегистрировано в Тобольске.

За 2016 год в городе на 100 тыс. человек обнаружилось 2 тыс. 127 злокачественных новообразований.

Областная больница №3 активно проводит исследования на раннее выявление онкологических заболеваний. Они включают УЗИ, рентгенографию, компьютерную  томографию, лабораторные методы.

Для выявления предрасположенности к онкозаболеваниям внедрены скрининговые исследования пациентов среднего и пожилого возраста для выявления на ранней стадии, помимо анкетирования, маммографии, теста простатического специфического антигена и флюорографии, дополнены тестами на скрытую кровь, фиброгастродуоденоскопией, фиброколоноскопией, УЗИ органов малого таза у женщин и компьютерной томографией органов грудной клетки.

В Тобольске онкологический центр располагается на базе городской поликлиники. В нем работают три онколога и один гинеколог-онколог, которые обслуживают жителей города и района, а также Вагая и Увата.

И. о. завонкоцентром в Тобольске Владимир Симонов отмечает, что около 40% раковых заболеваний можно предотвратить, придерживаясь здорового образа жизни, главным образом благодаря воздержанию от употребления табака, здоровому питанию и физической активности.

Онкология лучше поддается лечению, если диагностировать ее на ранней стадии, поэтому областная больница №3 уделяет особое внимание диспансеризации (бесплатный медицинский осмотр), которая проводится в отделении медосмотров на ул. Красноармейской, 4. В процессе профилактических осмотров доля выявленных злокачественных заболеваний на 1-2 стадии составляет около 70%. С 2015 года также проводятся скрининговые исследования по выявлению онкопатологий желудочно-кишечного тракта и по выявлению рака легких, а с 2016 года УЗИ органов малого таза у женщин.

Особое внимание уделяется детской онкологии. В учреждении применяются как оригинальные отечественные, так и зарубежные методики лечения детей со злокачественными новообразованиями. Благодаря этому удалось добиться высоких показателей выживаемости: при проведении терапии на начальной стадии заболевания выживаемость детей составляет 85%, сообщает пресс-служба областного департамента здравоохранения.

По вопросам профилактики онкологических заболеваний можно обратиться по телефону: (3456)  22-62-50.

Теги: профилактика , здравоохранение , Тобольск , онкология

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