Тюменцы рассказывают о лучших водителях автобусов

tyumen-city.ru

"Хочу сказать спасибо!" - с таких слов большинство тюменцев, участвующих в проекте "Я решаю!", начинают свой рассказ о лучшем водителе. В рамках опроса, который проходит на портале, они пишут о ситуациях, возникающих в автобусах, и о том, как они разрешаются.

Все нюансы этих историй позволяют сформировать критерии, на основании которых в городе будут выбирать лучшего водителя общественного транспорта.

Водитель маршрута № 57 Никита Летягин уже может претендовать на это звание. Работает он в сфере общественного транспорта с 2013 года, на предприятии "Караван Авто". Несколько дней назад он проявил бдительность и позаботился о юном пассажире, которого потеряли родители. Он рассказал, что инцидент произошел во время вечернего рейса, около 18 часов, когда ехали по Червишевскому тракту. "На остановке "ул. Калинина" пассажиры обратили внимание, что маленький мальчик сидит один. Начали спрашивать, куда он едет, откуда. Ребенок не отвечал… Доехали до конечной. Пассажиры все вышли. Я вызвал полицию. Приехали сотрудники, они уже знали, что этого ребенка ищут. Передали в целости и сохранности малыша родителям. Я продолжил работу и выехал на линию", - сказал Никита Летягин.

По словам героя, на работе ему каждый день приходится разрешать разные нестандартные ситуации, и он всегда проявляет спокойствие и профессионализм.

"Не проходит и дня, чтобы люди не высказывали свое недовольство, – говорит Никита. – Самое популярное замечание – пассажир не услышал название остановки. Как правило, основная причина этого заключается в том, что он слушал музыку в наушниках и сообщение автоинформатора до него просто не дошло. Сегодня нужно быть внимательным во всем, смотреть за тем, что происходит в салоне автобуса, наблюдать за ситуацией на дороге... "

Активно тему "Лучший водитель и кондуктор" обсуждают и пользователи социальных сетей. Так, тюменка Елена рассказала историю, как кондуктор помогла девочке-подростку, у которой не было с собой карты и наличных средств, не только проехать в автобусе до места назначения, но и дала денег для проезда в другом автобусе, поскольку до дома можно было доехать только с пересадкой. "Личностный фактор был и всегда будет, сколько бы резонансных событий ни возникало и как бы мы ни взывали к совести людей!" – пишет она.

За проявленную бдительность Никита Летягин был награжден благодарностью МКУ "Тюменьгортранс", сообщает пресс-служба администрации Тюмени.

tyumen-city.ru