Российская акция #ЗояГерой напоминает о подвиге партизанки

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Флешмоб памяти Героя Советского Союза Зои Космодемьянской, посвященный 75-летию подвига партизанки, проходит в социальных сетях. Инициатор общероссийской акции - Российское военно-историческое общество.

Идея акции возникла в Курганском университете. К ней подключились воспитанники музыкального кадетского корпуса Московского государственного института культуры. На входе в учебное заведение студентам института раздавали листовки с рассказом о подвиге Зои Космодемьянской.

"Крайне важно, чтобы молодежь знала героев Великой Отечественной. Это часть нашего культурного кода, это то, что цементирует общество. Люди, которые жертвовали жизнями ради своей страны, ради будущего, ради нас, были совсем молодыми. Зое было всего восемнадцать", - рассказал директор музыкального кадетского корпуса МГИК Сергей Простакишин.

Зоя Космодемьянская - первая женщина, которой присвоено звание Героя Советского Союза во время Великой Отечественной войны.

Любой желающий может разместить свои фото и фото участников акции с портретами и информацией о подвиге Зои Космодемьянской в социальных сетях с хэштегом #ЗояГерой.

Материалы для участия в акции находятся на официальном сайте Российского военно-исторического общества.