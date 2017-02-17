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В России ищут лидеров среди сельских жителей

08:27 17 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото со страницы "ВКонтакте"

Объявлен всероссийский конкурс на выявление лидеров общественного мнения на сельских территориях. Дедлайн 30 марта 2017 года.

К участию приглашаются граждане РФ от 18 до 35 лет, проживающие на сельских территориях, имеющие специализацию или работающие в образовании, спорте, медицине, предпринимательстве, занимающиеся общественной работой на селе. Участники конкурса должны обладать опытом в реализации общественных инициатив по развитию своего населенного пункта/района.

Конкурс проводится для создания условий для личностного роста лидеров общественного мнения на сельских территориях и призван развить творческий потенциал сельской молодежи, сформировать проектную культуру в молодежной среде, выявить талантливых молодых лидеров общественного мнения, приобщить молодежь к решению социально-экономических проблем малой родины.

Для участия в конкурсе необходимо заполнить анкету и отправить ее с другими документами на электронный адрес rssm@inbox.ru до 30 марта 2017 года (требования к документации на сайте конкурса).

Соискателям будет предложено написать творческое эссе "Село. Уехать нельзя остаться. Поставь свою запятую", на основании оценки которого жюри отберет лидеров общественного мнения среди сельской молодежи.

По итогам конкурса в субъектах Российской Федерации будут проведены тематические обучающие семинары, которые включат образовательные мероприятия по коммуникативным навыкам для взаимодействия с органами власти, проектному менеджменту, а также мотивационные мастер-классы.

Все участники семинаров получат дипломы и сувенирную продукцию проекта.

Из числа активных участников жюри сформирует пять комиссий РССМ по развитию образования, спорта, медицины, предпринимательства и гражданской активности на селе. Предложения комиссий будут направляться в органы государственной власти.

Теги: село , молодежь , конкурсы , общественность

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