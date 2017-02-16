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Игорь Холманских: экономика округа выходит из кризиса

11:56 16 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
uralfo.gov.ru

Экономика УФО начинает выходить из кризиса, яркий пример - рост промпроизводства по итогам 2016 года на 1,6%. Индекс промпроизводства вырос в пяти из шести субъектов округа.

Об этом заявил полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Игорь Холманских на пресс-конференции в Екатеринбурге.

По его словам, округ продемонстрировал рост в базовых отраслях, от которых зависит экономика страны в целом: на 2,4% выросла добыча нефти, на 0,2% - природного газа, на 4,8% - производство электроэнергии, на 1,2% выросла выплавка стали, на 0,8% - производство проката металла. Общий объем сельхозпродукции вырос на 1,6% - на 2% в животноводстве, на 6,5% - в зерне и зернобобовых, на 0,7% - овощей.

В строительстве зафиксирован рост не только в жилом секторе, общие показатели выше среднероссийских на 0,6%. Отметим, в целом по России произошло снижение на 4,3%.

Финансовое положение предприятий тоже улучшилось - совокупный убыток нерентабельных предприятий снизился в 2,6 раза. На 5% снизилось число безработных. Криминогенная обстановка улучшилась, а это важный фактор социального самочувствия граждан, - на 100 тыс. жителей число убийств снизилось на 10,8%, краж - на 17,1%.

Однако отмечается и общее падение уровня жизни - по итогам января-ноября 2016 года он составил всего 91,1% по отношению к аналогичному периоду 2015 года. 92,7% составил розничный оборот. В пяти из шести субъектах округа снизился реальный размер зарплат, рост отмечен только на Ямале. 

Введение жилых площадей в целом по округу всего 79,5%, целевого показателя достигла только Тюменская область.

Дарья Казакова

Теги: Игорь Холманских

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