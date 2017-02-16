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В Тобольске открылось новое почтовое отделение

13:35 16 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото Тюменского филиала Почты России

Более 7,5 тыс. человек будет обслуживать новое отделение почтовой связи 626156 в подгорной части Тобольска на ул. Розы Люксембург, 1, к. 6/1.

В торжественной церемонии открытия отделения приняли участие глава Тобольска Владимир Мазур, начальник Тобольского почтамта Александр Деревянченко, а также жители подгорной части.

Фото Тюменского филиала Почты России

Владимир Мазур отметил важность открытия отделения почты для города: "Речь идет о комфорте семи с половиной тысяч жителей подгорной части города, это хорошо. Нижняя часть города в ближайшие годы будет активно развиваться, и социальная инфраструктура не должна отставать от жилищного строительства".

Осмотрев новое помещение, Владимир Мазур оформил полугодовую подписку на местную молодежную газету "Территория первых", став первым клиентом нового ОПС. 

Начальник Тобольского почтамта поблагодарил администрацию города за содействие в открытии нового отделения, сообщает Тюменский филиал Почты России.

Соб. инф.

Теги: Почта России , Тобольск , Владимир Мазур

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