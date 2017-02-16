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Нефтеюганцы устроили аншлаг на спектаклях Тобольского драмтеатра

16:53 16 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
vnedomika.ru

Комедию "Ханума", сказку для детей "День рождения кота Леопольда" и vintage-комедию "Квадратура круга" представил Тобольский драматический театр им. П. П. Ершова в Нефтеюганске.

Зрители встретили артистов аншлагом. На спектаклях побывали более полутора тысяч зрителей.

Организаторы гастролей, группа компаний "Аленсио", также организовали в фойе культурного центра фотовыставку, посвященную старейшему театру Сибири.

"Тобольский драмтеатр не давал спектакли в Нефтеюганске уже 20 лет. Гастроли у северных соседей будут проходить регулярно. С нетерпением будем ждать новых встреч", - отметил директор Тобольского драматического театра им. П. П. Ершова Евгений Пономарев.

Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области “Тюменское концертно-театральное объединение” создано 7 апреля 2014 года. В структуре ТКТО пять государственных учреждений культуры: Тюменская филармония, Тюменский театр кукол, Большой Тюменский драматический театр, Тобольский драматический театр им. П. П. Ершова, Дворец культуры “Нефтяник” им. В. И. Муравленко. Генеральный директор объединения – Юлия Шакурская.

Соб. инф.

Теги: Тобольск , Тобольский драмтеатр , Югра

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