Уральский федеральный округ - второй в России по объему инвестиций

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1 трлн 958,5 млрд рублей составили инвестиции в основной капитал в Уральском федеральном округе по итогам января-сентября 2016 года.

"Это 21 процент от общероссийского показателя и второе место среди федеральных округов России", - сообщил полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Игорь Холманских на пресс-конференции в Екатеринбурге.

Основные инвестиции, по словам полпреда, традиционно направляются в нефтегазовую отрасль.

"754 миллиарда рублей направлены в ЯНАО, 570 миллиардов рублей - в ХМАО-Югру. Для сравнения: 17,5 миллиарда в Курганской области. По сравнению с аналогичным периодом 2015 года показатель инвестиций в основной капитал в УФО составил 116,6 процента, общероссийский показатель - 97,7 процента", - уточнил Игорь Холманских.

"Хотелось бы, чтобы больше инвестиций привлекали и другие регионы округа, а не только Ямал и Югра", - добавил полпред.

Дарья Казакова