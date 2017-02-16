Три автомобиля столкнулись в Тюмени из-за пьяного водителя

Фото ГИБДД Тюменской области

Шесть человек получили травмы в пяти дорожных авариях в Тюмени 15 февраля.

Утром на пешеходном переходе на ул. 30 лет Победы, 7 автомобиль "Лада" сбил 59-летнего мужчину. У пострадавшего перелом костей голени и травмы лица, сообщает управление Госавтоинспекции Тюменской области.

На пересечении ул. Чернышевского и Перекопской столкнулись "Форд" и BMW. Травмы головы получили 26-летний водитель BMW и 50-летняя пассажирка "Форда".

Фото ГИБДД Тюменской области

Вечером на 2-й Луговой улице водитель "Ниссана" превысил безопасную скорость движения, не справился с управлением, иномарка столкнулась с автомобилем "Пежо", а затем с "Тойотой". 47-летний водитель "Тойоты" получил травму грудной клетки и перелом ребер. 31-летний водитель "Ниссана" был нетрезв.

Фото ГИБДД Тюменской области

На путепроводе ул. Монтажников столкнулись мотоцикл "Хонда" и автомобиль "Тойота". 23-летний молодой человек, управлявший мотоциклом, ушиб пах.

Фото ГИБДД Тюменской области

Сотрудники ГИБДД разыскивают водителя автомобиля, который 14 февраля около 18 часов 30 минут сбил пешехода на ул. Республики, 212 и уехал с места происшествия. 20-летний молодой человек получил ушибы. ГИБДД просит очевидцев обратиться в отделение по розыску полка ДПС по телефонам: 794-686, 794-589.

Соб. инф.