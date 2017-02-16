up

16.02.2017 четверг

EUR 60.0249

USD 56.7719

В Тюмени -10..-12 С 2 м/с
ветер южный

﻿
Главная / Новости / Происшествия

Три автомобиля столкнулись в Тюмени из-за пьяного водителя

12:51 16 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ГИБДД Тюменской области

Шесть человек получили травмы в пяти дорожных авариях в Тюмени 15 февраля.

Утром на пешеходном переходе на ул. 30 лет Победы, 7 автомобиль "Лада" сбил 59-летнего мужчину. У пострадавшего перелом костей голени и травмы лица, сообщает управление Госавтоинспекции Тюменской области.

На пересечении ул. Чернышевского и Перекопской столкнулись "Форд" и BMW. Травмы головы получили 26-летний водитель BMW и 50-летняя пассажирка "Форда".

Фото ГИБДД Тюменской области

Вечером на 2-й Луговой улице водитель "Ниссана" превысил безопасную скорость движения, не справился с управлением, иномарка столкнулась с автомобилем "Пежо", а затем с "Тойотой". 47-летний водитель "Тойоты" получил травму грудной клетки и перелом ребер. 31-летний водитель "Ниссана" был нетрезв.

Фото ГИБДД Тюменской области

На путепроводе ул. Монтажников столкнулись мотоцикл "Хонда" и автомобиль "Тойота". 23-летний молодой человек, управлявший мотоциклом, ушиб пах.

Фото ГИБДД Тюменской области

Сотрудники ГИБДД разыскивают водителя автомобиля, который 14 февраля около 18 часов 30 минут сбил пешехода на ул. Республики, 212 и уехал с места происшествия. 20-летний молодой человек получил ушибы. ГИБДД просит очевидцев обратиться в отделение по розыску полка ДПС по телефонам: 794-686, 794-589.

Соб. инф.

Теги: дорожная авария , розыск , пешеходы

Последние новости

14:19 Численность студотрядов в регионе растет
14:08 Представители Ассоциации инновационных регионов изучают потенциал Тюменской области
13:57 Игорь Холманских не претендует на пост губернатора Свердловской области
13:46 Автоинспекторам Тюмени помогает школьный патруль Фото
13:40 Появилось видео наезда автоледи на пешеходов во Владивостоке Фото
13:35 В Тобольске открылось новое почтовое отделение Фото
13:24 Тюменская область и "Техносерв" будут сотрудничать в сфере информационных технологий Фото
13:13 Российская акция #ЗояГерой напоминает о подвиге партизанки
13:02 Шахматист из Тюмени финишировал шестым во Франции
12:51 Три автомобиля столкнулись в Тюмени из-за пьяного водителя Фото
Все новости

Архив новостей

Февраль, 2017
﻿

Губернатор

Тюменская область и "Техносерв" будут сотрудничать в сфере информационных технологий

Владимир Якушев: рынок доступного арендного жилья необходим всем регионам страны

Владимир Якушев: Тюменская область открыта для обмена опытом с другими регионами

Политика

Игорь Холманских не претендует на пост губернатора Свердловской области

Игорь Холманских: экономика округа выходит из кризиса

Инициативы тюменцев учтут в реформе теплоснабжения в России

Экономика

Представители Ассоциации инновационных регионов изучают потенциал Тюменской области

Уральский федеральный округ - второй в России по объему инвестиций

В Тюменской области развивают фармацевтическое производство

Общество

Численность студотрядов в регионе растет

Автоинспекторам Тюмени помогает школьный патруль

В Тобольске открылось новое почтовое отделение

Спорт

Шахматист из Тюмени финишировал шестым во Франции

Тюменец стал бронзовым призером Европейского олимпийского зимнего фестиваля

На теннисном турнире остался только один тюменец

Происшествия

Появилось видео наезда автоледи на пешеходов во Владивостоке

Три автомобиля столкнулись в Тюмени из-за пьяного водителя

Два года тюрьмы получил тюменец за фиктивную прописку мигрантов
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+