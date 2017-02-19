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В Тюмени составят рейтинг добросовестных перевозчиков

12:02 19 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
tyumen-city.ru

Актуальные проблемы, возникающие у транспортных предприятий, занимающихся пассажирскими перевозками, регулярно обсуждаются на планерках в МКУ "Тюменьгортранс".

Руководители транспортных компаний, представители контрольных органов, специалисты департамента дорожной структуры и транспорта под председательством заместителя главы администрации города Максим Афанасьев проводят анализ причин ДТП с участием городского общественного транспорта.

На встречах детально разбираются все происшествия и меры, которые принимает перевозчик, чтобы исключить их в дальнейшем. Вся информация систематизируется. На основании показателей специалисты Тюменьгортранса составляют рейтинг перевозчиков, сообщает пресс-служба городской администрации.  

Как показывает статистика, "популярными" среди тюменских водителей автобусов остаются такие нарушения как: ошибки заезда и маневрирования в остановочных карманах, несоблюдение дистанции между автомобилями. С четырьмя водителями расторгнуты договорные отношения за проезд на красный сигнал светофора.

Все перевозчики, работающие в Тюмени, передают данные о нарушениях и тем самым формируют базу недисциплинированных водителей.

Теги: ПДД , Тюменьгортранс , общественный транспорт , рейтинг , водители

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