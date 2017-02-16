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"Моя территория" запускает новые молодежные проекты

18:32 16 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото со страницы "ВКонтакте"

Street art-фестиваль, конкурс проектов "Моя идея", коммуникативную образовательную площадку для отцов и детей "#Папа тут", фестиваль социальной рекламы "Муза" и встречи с экспертами проведут участники регионального проекта "Моя территория" в 2017 году.     

Образовавшийся как молодежный информационный центр для студентов, за последние шесть лет проект значительно расширил аудиторию и объединил людей от 15 до 30 лет. Существенно изменился формат и количество реализуемых идей.    

"Главное отличие 2017 года: мы структурировали деятельность, в результате появилось два основных направления. Это центр продюсирования сообщества, то есть все проекты, направленные на развитие молодежных сообществ Тюменской области. Второе направление: центр непрофессионального образования, центр развития лидерских молодежных компетенций", - пояснила директор по коммуникациям Юлия Каргаполова.  

В 2017 году "Моя территория" продолжит ряд успешных проектов и предложит участникам несколько новых идей. 

Тюменские активисты пройдут серию тренингов в "Школе руководителя молодежного сообщества" и смогут развить лидерские навыки. Авторы социальных проектов получат возможность выиграть гранты конкурса "Моя идея", а трудным подросткам предложат помощь в рамках проекта "Шанс". 

Начнется реализация нескольких международных проектов, которые позволят тюменцам наладить сотрудничество с ровесниками из стран СНГ, Европы и Америки в сфере культуры и волонтерства.  

"Мы подали заявку на участие в программе Европейского Союза Erasmus+. Возможно, кто-то из вас мечтал поехать в Европу, чтобы пройти стажировку в европейской компании. Будет такая возможность. Также планируется приезд сюда ребят из Европы, волонтеров, которые поделятся опытом", - рассказала представитель проекта "Моя территория" Эльмира Губадуллина.  

Работать над проектами тюменцев приглашают в коворкинге, где оборудованы 16 рабочих мест, действуют два конференц-зала. Стоимость аренды - от 300 рублей в день.         

Александра Батт

Теги: молодежь , коворкинг , подростки

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