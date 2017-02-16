Тюменская область и "Техносерв" будут сотрудничать в сфере информационных технологий

admtyumen.ru

Меморандум о сотрудничестве подписали губернатор Тюменской области Владимир Якушев и председатель Совета директоров группы компаний "Техносерв" Алексей Ананьев.

Меморандум предусматривает совместную работу в рамках реализации концепции построения и развития аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в Тюменской области. Предполагается создание регионального ресурсного центра, который будет разрабатывать и реализовывать IТ-решения для нужд Тюменской области и всех субъектов РФ. Работать в центре будут тюменские специалисты, а также студенты кафедры "Безопасный город", которую планируется создать при одном из тюменских вузов.

"Развитие сотрудничества Тюменской области и группы компаний "Техносерв" в рамках меморандума позволит обеспечить качественное техническое, информационное и кадровое сопровождение мероприятий в рамках направления "Безопасный город", - заявил губернатор Тюменской области Владимир Якушев. - Вопросы обеспечения безопасности населения - наш приоритет, при этом информационные технологии несомненно являются эффективным инструментом решения задач в данной сфере".

По словам председателя Совета директоров группы компаний "Техносерв", группа компаний "Техносерв" имеет большой опыт создания комплексных систем безопасности и успешной реализации масштабных проектов в этой сфере для федеральных и региональных органов власти. "Техносерв" участвует в реализации федеральной программы АПК "Безопасный город" в более чем 10 субъектах федерации, где активно внедряет собственные уникальные разработки. "Уверен, что результаты нашего сотрудничества с руководством Тюменской области послужат во благо не только этому региону, но и другим субъектам РФ", - подчеркнул Алексей Ананьев.

admtyumen.ru