Появилось видео наезда автоледи на пешеходов во Владивостоке

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Видео наезда автоледи на пешеходов на острове Русском во Владивостоке опубликовали "Вести: Приморье" в своем канале на YouTube.

На кадрах видно, что женщина вовремя не остановилась на пешеходном переходе. Судя по видео, автоледи задела четверых.

Ранее УМВД России по Приморскому краю сообщило детали происшествия. 46-летняя женщина-водитель получила право на управление транспортным средством в 2003 году. Автомашину Toyota Cami приобрела 14 февраля 2017 года. Ранее к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения женщина не привлекалась.

По словам участницы ДТП, она не успела затормозить перед пешеходным переходом на скользком участке дороги. Медицинское освидетельствование показало отсутствие алкоголя в крови автомобилистки.

Двое пострадавших госпитализированы.