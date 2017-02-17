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Культурная программа для горожан от мала до велика

08:04 17 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
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Любознательные дошколята познакомятся с книгами писателя и художника Евгения Чарушина во время литературного часа в библиотеке №20 (ул. Пермякова, 6а/1) 17 февраля. Начало в 10 часов.

Ребята заочно побывают в доме юного Жени, встретятся с его друзьями-животными на страницах книг "Волчишко", "Щур", "Тигренок" и примут участие в играх "Как они разговаривают?", "Животные и их детеныши" и "Много-много".

В библиотеке №14 (ул. Геологоразведчиков, 38/4) в 11 часов начнется правовой час "Таинственная паутина - Интернет".

В День молодого избирателя библиотека №9 (ул. Волгоградская, 119/2) в 11 часов приглашает учащихся старших классов принять участие в интеллектуальной игре "Молодые участвуют в выборах".

В Центральной детской библиотеке (ул. Харьковская, 48/2) в 12 часов начнется информационный час "Путешествие в страну Интернет".

Тематический час "В безопасной среде" в Информационно-библиотечном центре для молодежи (ул. Червишевский тракт, 15, к. 1) начнется в 12 часов. Он посвящен проблеме безопасности в Интернете, защите от сетевых угроз.

Вечер памяти "Слава тебе, солдат!" начнется в библиотеке №2 (ул. Мира, 31/2) в 12 часов.

Акция "Чистая планета, здоровое детство" начнется в 12 часов в Центре русской культуры (ул. Камчатская, 138а). Пройдут мастер-классы по изготовлению поделок из бросового материала.

В Центральной детской библиотеке в 13 часов начнется деловая игра "О выборах хочу все знать!".

Во время конкурса-игры "Армейская азбука" в библиотеке №4 (ул. Ватутина, 14/1) читатели младшего школьного возраста ответят на вопросы, отгадают загадки о военных профессиях, примут участие в конкурсе "Спой песню", в подвижных играх "Часовой", "На лыжне" и др. Начало в 14 часов.

Игровая программа "Академия вежливых наук" начнется в 14 часов в библиотеке №8 (ул. Северная, 2/1).

Час милосердия "Дарите людям доброту!" начнется в 14 часов в библиотеке №1 (ул. А. Матросова,27/1). Ребята совершат путешествие в страну Вежливости и Доброты, по дороге посетят Аллею приветствий, море Доброты, океан Вежливости, Дворец Извинений, остров Размышляй-ка, вспомнят вежливые слова, добрые поступки, играя в игры "Будь внимателен" и "Доброе солнышко". На острове Дружбы ребята составят цветы, выбирая лепестки с определением дружбы.

В 15 часов Центр культуры и искусства "Современник" (ул. Олимпийская, 9) приглашает на программу "Если добрый ты…".

На литературном вечере, посвященном 100-летию со дня рождения писателя Ивана Истомина, в Литературно-краеведческом центре (ул. Первомайская, 14) пойдет рассказ о его творческом пути, прозвучат отрывки из произведений. Начало в 16 часов.

В Доме культуры "Орфей" (ул. С. Шахлина, 20) в 16 часов 20 минут начнется программа "Аты-баты, шли солдаты" - спортивные конкурсы, конкурсы на военную тематику и выступления творческих коллективов ДК.

В 19 часов на сцене Молодежного театра "Ангажемент" им. В. С. Загоруйко (ул. Олипийская, 8а) начнется спектакль "Бальзаминов", сообщает департамент культуры администрации Тюмени.

Соб. инф.

Теги: Интернет , концерты , Ангажемент , выборы , ДК Орфей , информационная безопасность , библиотеки , Современник

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