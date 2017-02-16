Представители Ассоциации инновационных регионов изучают потенциал Тюменской области

Фото ИА "Тюменская линия"

Инновационный потенциал Тюменской области и эффективные направления федеральной поддержки приехали изучить представители Ассоциации инновационных регионов России в Тюмень.

В первый день визита они познакомились с деятельностью тюменского технопарка, индустриальных парков, также намерены побывать в инновационных предприятиях и увидеть, как и чем их поддерживают.

"Тюменская область вошла в состав Ассоциации инновационных регионов России в 2014 году. Я стал директором Ассоциации в 2016 и еще ни разу не был в Тюмени. Мы знаем о ваших цифрах и высоких показателях, но важно еще и посмотреть, как они достигаются, увидеть сами предприятия, бизнес-инкубатор. Это важно для того, чтобы детально обсудить дальнейшее сотрудничество и подумать, чем мы может помочь на федеральном уровне", - отметил директор ассоциации Иван Федотов.

По мнению председателя регионального комитета по инновациям Антона Машукова, такие встречи – еще и площадка для обмена опытом.

"В ассоциацию входят 14 регионов, это ведущие регионы в инновационной и инвестиционной сфере. Для Тюменской области это хорошая площадка, где аккумулируются знания, где можно выделить главное и внедрить у себя. Учитывая еще и тесное сотрудничество с Российской академией народного хозяйства, ассоциация выполняет функции консультанта и эксперта. Ее мнение и опыт важны для дальнейшего сотрудничества и обсуждения новых стратегий развития", - пояснил Антон Машуков.

Он добавил, что упор при этом делается не только на нефтегазовый потенциал Тюменской области, но и интересные разработки в IT-сфере, машиностроении и других отраслях региональной экономики.

Евгения Шевцова