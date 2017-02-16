up

16.02.2017 четверг

EUR 60.0249

USD 56.7719

В Тюмени -10..-12 С 2 м/с
ветер южный

﻿
Главная / Новости / Экономика

Представители Ассоциации инновационных регионов изучают потенциал Тюменской области

14:08 16 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Инновационный потенциал Тюменской области и эффективные направления федеральной поддержки приехали изучить представители Ассоциации инновационных регионов России в Тюмень.

В первый день визита они познакомились с деятельностью тюменского технопарка, индустриальных парков, также намерены побывать в инновационных предприятиях и увидеть, как и чем их поддерживают.

"Тюменская область вошла в состав Ассоциации инновационных регионов России в 2014 году. Я стал директором Ассоциации в 2016 и еще ни разу не был в Тюмени. Мы знаем о ваших цифрах и высоких показателях, но важно еще и посмотреть, как они достигаются, увидеть сами предприятия, бизнес-инкубатор. Это важно для того, чтобы детально обсудить дальнейшее сотрудничество и подумать, чем мы может помочь на федеральном уровне", - отметил директор ассоциации Иван Федотов.

По мнению председателя регионального комитета по инновациям Антона Машукова, такие встречи – еще и площадка для обмена опытом.

"В ассоциацию входят 14 регионов, это ведущие регионы в инновационной и инвестиционной сфере. Для Тюменской области это хорошая площадка, где аккумулируются знания, где можно выделить главное и внедрить у себя. Учитывая еще и тесное сотрудничество с Российской академией народного хозяйства, ассоциация выполняет функции консультанта и эксперта. Ее мнение и опыт важны для дальнейшего сотрудничества и обсуждения новых стратегий развития", - пояснил Антон Машуков.

Он добавил, что упор при этом делается не только на нефтегазовый потенциал Тюменской области, но и интересные разработки в IT-сфере, машиностроении и других отраслях региональной экономики.  

Евгения Шевцова

Теги: технопарк , Антон Машуков , Иван Федотов , Ассоциациия инновационных регионов России , инвестиции , инновации

Последние новости

14:19 Численность студотрядов в регионе растет
14:08 Представители Ассоциации инновационных регионов изучают потенциал Тюменской области
13:57 Игорь Холманских не претендует на пост губернатора Свердловской области
13:46 Автоинспекторам Тюмени помогает школьный патруль Фото
13:40 Появилось видео наезда автоледи на пешеходов во Владивостоке Фото
13:35 В Тобольске открылось новое почтовое отделение Фото
13:24 Тюменская область и "Техносерв" будут сотрудничать в сфере информационных технологий Фото
13:13 Российская акция #ЗояГерой напоминает о подвиге партизанки
13:02 Шахматист из Тюмени финишировал шестым во Франции
12:51 Три автомобиля столкнулись в Тюмени из-за пьяного водителя Фото
Все новости

Архив новостей

Февраль, 2017

Эту новость первыми получили наши подписчики в Telegram

﻿

Губернатор

Тюменская область и "Техносерв" будут сотрудничать в сфере информационных технологий

Владимир Якушев: рынок доступного арендного жилья необходим всем регионам страны

Владимир Якушев: Тюменская область открыта для обмена опытом с другими регионами

Политика

Игорь Холманских не претендует на пост губернатора Свердловской области

Игорь Холманских: экономика округа выходит из кризиса

Инициативы тюменцев учтут в реформе теплоснабжения в России

Экономика

Представители Ассоциации инновационных регионов изучают потенциал Тюменской области

Уральский федеральный округ - второй в России по объему инвестиций

В Тюменской области развивают фармацевтическое производство

Общество

Численность студотрядов в регионе растет

Автоинспекторам Тюмени помогает школьный патруль

В Тобольске открылось новое почтовое отделение

Спорт

Шахматист из Тюмени финишировал шестым во Франции

Тюменец стал бронзовым призером Европейского олимпийского зимнего фестиваля

На теннисном турнире остался только один тюменец

Происшествия

Появилось видео наезда автоледи на пешеходов во Владивостоке

Три автомобиля столкнулись в Тюмени из-за пьяного водителя

Два года тюрьмы получил тюменец за фиктивную прописку мигрантов
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+