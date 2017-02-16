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Директор Тюменской филармонии подумывает вернуться на сцену

17:37 16 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото пресс-службы КТО Тюменской области

Директор Тюменской филармонии Андрей Чувашов планирует продолжить выступления в составе дуэта русских народных инструментов "Лад", в котором он раньше играл вместе с супругой Ольгой. Об этом он заявил на пресс-конференции 14 феврадя, посвященной планам учреждения на весенне-летний период 2017 года.

"Есть мысли продолжать играть. Мы даже планируем сделать свой концерт в рамках абонемента", – признался директор филармонии.

В самых ближайших планах филармонии – порадовать тюменцев праздничными программами, приуроченными ко Дню защитника Отечества и Международному женскому дню. Так, например, 23 февраля состоится концерт Сергея Трофимова. Примечательно, что на этот и многие другие концерты февраля действует скидка 23%.

"8 марта состоится интересный концерт "О чём поют мужчины…". Вообще всегда интересно послушать, о чем же поют мужчины, ну, а в этот день, я думаю, мужчины будут более открыты женским сердцам", - рассказал Андрей Чувашов.

По его словам, главным событием весны для слушателей филармонии все же станет традиционная ярмарка абонементов, которая продлится три дня – 7, 8 и 9 апреля. На ярмарке представят более 30 абонементов по разным направлениям, в них задействуют все коллективы филармонии, а также приглашенные "звезды" и артисты.

В конце апреля Тюмень впервые будет участвовать в Транссибирском арт-фестивале, в рамках которого  филармонический оркестр сыграет концерт со скрипачом-виртуозом, арт-директором мероприятия Вадимом Репиным.

Поделился с журналистами директор филармонии и планами о проведении ежегодного фестиваля "Лето в Тобольском Кремле".

"Нынешний год – юбилейный для Тобольска, городу 430 лет. Было решено показать нашим гостям неизвестную оперу "Роман с Сибирью", в постановке которой примет участие московский музыкальный театр "Геликон-Опера" и Тюменский филармонический оркестр", - сказал он.

Помимо этого театр представит "Кофейную кантату". Встреча артистов и слушателей пройдет в необычном формате – за чашечкой натурального кофе. Кантата, скорее всего, будет представлена в Тюмени и в Тобольске. Также гости фестиваля увидят знаменитую оперетту "Летучая мышь".

Особое внимание на встрече с Андреем Чувашовым было отведено конкурсу "Солист оркестра", о проведении которого Тюменская филармония объявила недавно. Конкурс проводится совместно с Тюменским государственным институтом культуры. В нем примут участие дети, хорошо владеющие инструментами, способные полноценно представить произведение на одной сцене с Тюменским филармоническим оркестром. В настоящее время ученики музыкальных школ штудируют материал, репетируют.

О призе, который ждет победителя конкурса, Андрей Чувашов ответил кратко: "Главный приз – это выступление на одной сцене с симфоническим оркестром Тюменской филармонии".

Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменское концертно-театральное объединение" создано 7 апреля 2014 года. В структуре ТКТО объединились пять государственных учреждений культуры: Тюменская филармония, Тюменский театр кукол, Большой Тюменский драматический театр, Тобольский драматический театр имени П.П. Ершова, Дворец культуры "Нефтяник" имени В.И. Муравленко. Генеральный директор объединения – Юлия Шакурская.

Теги: фестиваль , Тюменская филармония , концерт , культура , Андрей Чувашов

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