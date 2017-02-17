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В Тюмени стартовал пельменный фестиваль

09:43 17 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати

Пельмени, вареники и их многочисленные вариации займут почетное место в меню тюменских кафе и ресторанов, присоединившихся в фестивалю "Пельмени Тюмени".

Организаторами мероприятия выступили Ассоциация гостеприимства Тюменской области, компания "Прайда" при поддержке департамента потребительского рынка Тюмени. Старт главному гастрономическому событию дали на медиаобеде в кафе "Tmn".

Шеф-повара четырнадцати ресторанов удивили разнообразием ингридиентов и оригинальной подачей традиционного сибирского блюда. Гостям предложили авторские пельмени и вареники с говядиной, свининой, индейкой, уткой, салом, ягнятиной, олениной, мясом кабана, кролика, грибами, разнообразной рыбой, капустой, творогом и ягодами.

"Придумать новые вариации оказалось сложно. Нужно было сделать блюдо понятным, не слишком отдаляясь от традиционного рецепта, и одновременно удивить, ведь конкуренция огромная. Мы приготовили нежные мягкие пельмени, добавив к мясу тыкву, а к сметане - мятный соус. Угощаем также варениками с топленым салом, подаем их с квашеной капустой и соусом из сливок. Необычное и полезное блюдо - вареники с яблоками и овсяным толокном", - рассказала владелица ресторана "Соловьиная роща" Ирина Бажухина.

Специальное "пельменное" меню в тюменских ресторанах будут предлагать до 16 марта. В рестораном доме "Александр" посетителей побалуют пельменями из утки и щуки. 

"Цены доступные, порция будет стоить 280 - 500 рублей на человека. Пельмени в нашем меню бывают круглый год, причем самые популярные - традиционные и наши фирменные Сибирские пельмени с рубленым мясом", - рассказала шеф-повар Диана Минуллина. 

25 февраля пельменный праздник станет общегородским. На Цветном бульваре состоится гастрономическая ярмарка, кулинарные мастер-классы и выступление творческих коллективов. Гостей ждут ценные подарки. Отметят и самого гостеприимного участника фестиваля.  

Горожане попытаются установить рекорд на максимальное количество съеденных пельменей.

Как отметила директор департамента потребительского рынка администрации города Тюмени Елена Еремина, тюменцам придется тягаться с жителями Ижевска, которые на днях установили рекорд Книги рекордов Гиннеса, съев около 1,3 тонн пельменей.  

"На Цветной бульвар планируется завезти  две тонны продукции. Кроме того, пельмени  можно заказать в ресторанах. Коллеги, мы должны это съесть и продать", - призвала горожан Елена Еремина.   

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Александра Батт

Теги: фестиваль

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