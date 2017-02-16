Сергей Ломакин разучит со стройотрядовцами культовую песню

Фото ИА "Тюменская линия"

Школа гитаристов для бойцов областного студенческого отрядного движения откроется в Центре молодежных инициатив ТИУ. Известным бардовским песням студентов научит тюменский бард Сергей Ломакин.

В традиционном репертуаре студотрядовцев – "Стройотрядовское счастье", "Снова в отряд, снова с тобой", "Эй, брат" и другие.

Как сообщила корреспонденту "Тюменской линии" комиссар Тюменского областного студенческого отряда Елена Доценко, студенты обязательно выучат культовую песню "Куртки зеленые" - это негласный гимн студотрядовцев Тюменской области. Она процитировала слова песни: "Так снова наденем же куртки зеленые, вдохнем аромат целины, и вспомним от жаркого пота соленого славные летние дни".

"Мы хотим петь общие песни, чтобы они нас объединяли. Песенная культура – это наши ценности, - пояснила комиссар Елена Доценко. - Студенческие отряды – это романтика и труд, акции и мероприятия, слеты и посвящения в отряд, возможность пообщаться с ребятами из других регионов, посмотреть страну".

Как известно, у студенческого движения есть своя яркая форма и символика. В тюменском регионе у ребят зеленые куртки, они называются "целинками". В других регионах они зовутся "строевками", "штормовки" и т.п. Сохранилась традиция с советских времен давать название своему отряду и придумывать ему девиз. Студотряды сохраняют и преображают традиции движения.

"Вдохновение – наша забота, или российские студенческие отряды – мир твоих возможностей, - этими словами начала свое выступление комиссар Тюменского областного студенческого отряда Елена Доценко. – На мой взгляд, комиссарская работа – это одна из самых серьезных в отряде, это не то, что видно снаружи, это то, что ребята проживают внутри. Это тот дух, который царит в отряде, то, что они вспоминают через годы".

С 12 по 14 мая пройдет школа командиров и комиссаров штабов УФО, организаторами которой станут Тюменский студенческий отряд совместно с ТИУ. В 2016 году она признана лучшей среди других девяти окружных школ представителями центрального штаба.

Фото ИА "Тюменская линия"

"У нас есть мечта привезти Всероссийский слет студотрядов в Тюмень", - сказала Елена Доценко. В 2017 году Всероссийский слет будет проводиться в Якутске в конце октября, пояснила комиссар.

В социальном направлении студентов ждут традиционные акции "Неделя добрых дел" и "День ударного труда", субботники и работа с детьми в детских домах, смотр готовности к трудовому семестру, старт целины в начале лета.

"В прошлом году мы ввели традицию выдавать флаг Тюменской области отрядам, выезжающим на всероссийские проекты. В 2016 году наш флаг гордо реял в районе строительства Керченского моста", - отметила Елена Доценко.

Напомним, 13 февраля стартовала акция "Зеленая неделя" - учащихся образовательных учреждений агитируют вступать в студенческое движения. По словам комиссара Тюменского областного студотряда, среди молодежи растет популярность отрядного движения. Ей сообщили, что на торжественном мероприятии в честь Дня студенческих отрядов в СК "Зодчий" ожидается полный зал желающих вступить в студенческие отряды.

Ирина Ромашкина