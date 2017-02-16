Молодые профессионалы собирают роботов для обслуживания склада

Фото ИА "Тюменская линия"

22 команды соревнуются в компетенции по сборке роботов для обслуживания склада на региональном чемпионате "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) в Тюменском технопарке.

Как рассказал эксперт площадки Владимир Малов, здесь подготовили разные задания для ребят до 14 и до десяти лет. Первым предлагается собрать и запрограммировать робота, который рассортирует предметы по четырем цветам и на два вида, а также расставит их на столе в верхние и нижние поля. Для младших школьников задание ограничено – только четыре цвета и столько же полей.

"Сложность в том, что робот автономный – он должен сам брать предмет, переносить и ставить на место. Пока это только прототипы, но сама идея интересная, она пригодится в сфере обслуживания склада. Уже с начала видно, что ребята подготовленные, они уже выполняли подобные задания. Нам важно оценить их умение конструировать, программировать и работать в команде", - отметил Владимир Малов.

Напомним, чемпионат "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) продолжается на пяти площадках. Ребята соревнуются в робототехнике, прототипировании, программировании, кулинарном искусстве, веб-дизайне, мехатронике, флористике, прикладной эстетике - всего в 33 компетенциях.

Евгения Шевцова