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Молодые профессионалы собирают роботов для обслуживания склада

16:20 16 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

22 команды соревнуются в компетенции по сборке роботов для обслуживания склада на региональном чемпионате "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) в Тюменском технопарке.

Как рассказал эксперт площадки Владимир Малов, здесь подготовили разные задания для ребят до 14 и до десяти лет. Первым предлагается собрать и запрограммировать робота, который рассортирует предметы по четырем цветам и на два вида, а также расставит их на столе в верхние и нижние поля. Для младших школьников задание ограничено – только четыре цвета и столько же полей.

"Сложность в том, что робот автономный – он должен сам брать предмет, переносить и ставить на место. Пока это только прототипы, но сама идея интересная, она пригодится в сфере обслуживания склада. Уже с начала видно, что ребята подготовленные, они уже выполняли подобные задания. Нам важно оценить их умение конструировать, программировать и работать в команде", - отметил Владимир Малов.

Напомним, чемпионат "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) продолжается на пяти площадках. Ребята соревнуются в робототехнике, прототипировании, программировании, кулинарном искусстве, веб-дизайне, мехатронике, флористике, прикладной эстетике - всего в 33 компетенциях.

Евгения Шевцова

Теги: молодые профессионалы , тюменский технопарк , WorldSkills Russia , программирование , робототехника

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