Юные профессионалы региона соревнуются в прототипировании

Фото ИА "Тюменская линия"

16 школьников участвуют в региональном чемпионате "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) в компетенции "Прототипирование" в возрастной категории до десяти лет.

"Они разделены на восемь команд и у всех одинаковое задание: собрать насос для подачи воздуха в аквариум. Для этого есть детали, сборочные чертежи, но некоторых элементов не хватает. Ребята должны определить, каких именно, смоделировать их, распечатать на 3D-принтере и собрать весь узел", - рассказала эксперт площадки Екатерина Лисина.

Напомним, всего на региональном чемпионате "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) представлено 33 компетенции. Ребята соревнуются на площадках Выставочного зала (ул. Севастопольская, 12), Тюменского технопарка (ул. Республики, 142), техникуме индустрии питания, коммерции и сервиса (ул. Киевская, 63), техникуме строительной индустрии и городского хозяйства (ул. Энергетиков, 45), технопарке ТюмГУ (ул. Ленина, 25). Завершится чемпионат 19 февраля.

Евгения Шевцова