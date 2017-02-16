Степан Киричук поздравил Тюменский аккумуляторный завод с 75-летием

Фото ИА "Тюменская линия"

Тюменский аккумуляторный завод, выпустивший первую продукцию в годы Великой Отечественной войны, остается крупнейшим в России производителем аккумуляторных батарей.

Об этом заявил член Совета Федерации от Тюменской области Степан Киричук, поздравляя трудовой коллектив с 75-летним юбилеем предприятия.

"Несмотря на порой сложнейшие экономические условия, каждая пятая российская аккумуляторная батарея произведена в Тюмени. Постоянная работа над повышением качества продукции, использование новейших технологий, внимательный и индивидуальный подход к деловым партнерам позволили предприятию занять ведущее место в своем сегменте российской экономики", - отметил сенатор.

Степан Киричук пожелал директору завода Александру Корелякову, ветеранам и всему коллективу предприятия здоровья, счастья и дальнейших успехов в укреплении экономики региона и всей России.

"Спасибо вам за ваш труд. Уверен, что благодаря вашему профессионализму Тюменский аккумуляторный завод будет и впредь успешно развиваться", - подчеркнул Степан Киричук в поздравительной телеграмме, адресованной коллективу предприятия-юбиляра.

Евгений Бабенко