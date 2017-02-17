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Более двухсот тюменских студентов хотят стать проводниками поездов

09:21 17 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

120 тыс. рублей заработали рекордсмены тюменских студенческих отрядов проводников за полтора месяца рабочей смены.

Средняя зарплата отрядника составляет около 30 тыс. рублей, сообщила руководитель направления отрядов проводников Анастасия Досхоева на пресс-конференции в пресс-центре ИА "Тюменская линия".

"Лимита по трудоустройству нет, все студенты будут трудоустроены", - заверила она.

Анастасия Досхоева пояснила, что Тюмень примет только 100 человек, тогда как заявителей уже более 200 человек. Остальные желающие будут работать на территории УФО, в частности тюменские отряды проводников направляют на трудоустройство в Екатеринбург.

"Ограничений по направлениям нет – мы ездим везде, где ездит пассажирская федеральная компания. Ребята выезжают в Нижневартовск, Адлер, Махачкалу, Новый Уренгой, Санкт-Петербург", - рассказала руководитель направления отрядов проводников.

Обучение проводников железнодорожных сообщений за счет областного бюджета и РСО в ряды студотрядов проведут в Тюмени и Ишиме. По словам Анастасии Досхоевой, студентов прельщает официальное трудоустройство в пассажирской федеральной компании.

Ирина Ромашкина

Теги: молодежь , занятость , студотряды

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