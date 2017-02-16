Уникальный опыт ФЦН в Тюмени хотят перенять коллеги из Саратова

Фото пресс-службы ФЦН

Федеральный центр нейрохирургии в Тюмени посетила делегация врачей-нейрохирургов из Саратова. Гости ставили цель изучить и перенять передовой опыт учреждения по организации профильной медицинской помощи.

В состав делегации вошли заместитель директора по науке Научно-исследовательского института травматологии, ортопедии и нейрохирургии ФГБОУ ВО СГМУ им. В. И. Разумовского Александр Федонников, научные сотрудники отдела инновационных проектов в нейрохирургии и вертебрологии института - нейрохирург, к. м. н. Сергей Бажанов и хирург, эндоскопист Владимир Ульянов.

Гостей в подробностях интересовали особенности работы тюменского нейрохирургического центра как в оказании высокотехнологичной медицинской помощи, так и в организации научно-образовательного процесса, развития человеческого потенциала, материально-технической базы и специализированной инфраструктуры, ведь с самого начала существования ФЦН в Тюмени стал больше, чем просто клиникой – это место, где постоянно накапливаются и генерируются лучшие медицинские знания и технологии.

Области интереса саратовских врачей охватывают функциональную нейрохирургию, вертебрологию, нейроонкологию, нейрореанимацию и нейрореабилитацию. С передовым опытом ФЦН в этих направлениях их познакомил заведующий организационно-методическим отделом, к. м. н., невролог Алексей Кудряшов, который провел для них экскурсию по центру, показал возможности обучающего класса и операционных, а также представил презентацию о деятельности центра и главного врача Альберта Суфианова.

"ФЦН в Тюмени – это уникальное учреждение, где с высочайшей эффективностью объединены лидерство выдающегося ученого, врача и руководителя профессора Альберта Суфианова, качество менеджмента и коллектив постоянно совершенствующихся сотрудников. Кроме того, в развитии центра заинтересованы региональные власти, которые находят и выделяют ресурсы для поддержания медицинской помощи на мировом уровне", - поделился впечатлениями Александр Федонников.

Саратовские медучреждения планируют отправлять сотрудников для участия в уникальных образовательно-научных мероприятиях, которые будут организованы на базе ФЦН в Тюмени. Здесь они смогут систематически повышать профессиональный уровень, изучать лучшие практики неврологической и реабилитационной помощи.

По словам Альберта Суфианова, стены ФЦН всегда открыты для коллег, заинтересованных в развитии высокотехнологичной медицины, и тюменские нейрохирурги считают своим долгом делиться накопленным опытом, чтобы возможность получить качественную помощь появилась у жителей всей России в пределах своих регионов.

"За годы трудоемкой работы нам удалось вывести нейрохирургию в Тюмени на высочайший уровень, работа центра отточена по всем направлениям. Образовательная среда и наука становится одним из наших приоритетов, и мы приложим все усилия для развития обучающего направления", - подчеркнул он.

Главный врач центра принял приглашение коллег на Всероссийскую научно-практическую конференцию "Технологические инновации в травматологии, ортопедии и нейрохирургии: интеграция науки и практики, которая состоится 26-28 апреля в Саратове.