У Тюменской области сбалансированная финансовая политика, считает аудитор Счетной палаты РФ

council.gov.ru

С помощью бюджетных гарантий реализации инвестиционных проектов Тюменская область способствует созданию новых рабочих мест и увеличению своего налогового потенциала.

Об этом заявил аудитор Счетной палаты РФ Юрий Росляк, выступая в ходе обсуждения доклада заместителя губернатора Тюменской области, директора областного департамента финансов Татьяны Крупиной на заседании комитета Совета Федерации РФ по бюджету и финансовым рынкам, которое прошло в рамках Дней региона в верхней палате российского парламента.

"Какие статьи бюджета Тюменской области вы вынуждены были подвергнуть сокращению после того, как вам сообщили, что в связи с решениями федерального правительства ваши доходы только за 2017 год снизятся более чем на 10 миллиардов рублей? Как удалось сбалансировать бюджет и обеспечить выполнение социальных обязательств региона?", - обратился с вопросом к Татьяне Крупиной аудитор Счетной палаты РФ.

Директор областного департамента финансов ответила, что, несмотря на сокращение доходов бюджета, все региональные социальные обязательства обеспечены финансированием и будут выполнены.

"Мы сократили бюджетные инвестиции в строительство различных объектов. Но с учетом того, что у нас трехлетний бюджет, многие обязательства по объектам капитального строительства, в том числе в дорожной инфраструктуре, принятые на несколько лет, также обеспечены источниками финансирования. А вот от новых проектов пришлось отказаться", - отметила Татьяна Крупина.

Юрий Росляк одобрил такой подход.

"Тюменская область относится к числу благополучных субъектов Российской Федерации и входит в группу доноров. Тем не менее, регион вынужден был пойти на сокращение инвестиций при условии, что все социальные обязательства будут выполнены. При этом я хотел бы обратить внимание, что у Тюменской области очень сбалансированная долговая политика: самый крупный объем заимствований - это государственные гарантии для реализации конкретных инвестиционных проектов. Тюменская область фактически участвует бюджетными гарантиями в обеспечении темпов социально-экономического развития, создании новых рабочих мест, увеличении налогового потенциала территории", - отметил аудитор федеральной Счетной палаты.

По его словам, переход на новые правила формирования софинансирования из федерального бюджета стал достаточно серьезной проблемой для регионов-доноров.

"Поэтому Тюменская область своевременно поставила вопрос о введении переходного периода, в течении которого регионам компенсировались бы доходы, выпадающие из бюджета в результате решений федерального правительства. Это ведь не столько выпадающие доходы, сколько новые расходы региональных бюджетов на сохранение уровня господдежки сельского хозяйства и других отраслей, на решение целого ряда иных проблем. А дополнительные источники финансирования этих расходов регионам еще надо найти", - отметил Юрий Росляк.

Тюменская область, в первую очередь, заинтересована в том, чтобы экономические и финансовые взаимоотношения между регионами и федеральной властью были прогнозируемыми и стабильными, констатировал он.

"Такой документ, как стратегия междбюджетных отношений, все-таки должен быть разработан, и в соответствии с ним должна строиться открытая и прозрачная бюджетная политика", - уверен аудитор Счетной палаты РФ.

В Счетной палате РФ Юрий Росляк занимается экспертно-аналитической и контрольной деятельностью в области средств межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований и расходования средств на жилищно-коммунальное хозяйство и региональные инвестиции.

"Наверное, не очень хорошо, что мы вынуждены обсуждать тему сбалансированности бюджета. Дело в том, что процессы формирования бюджетов на федеральном и региональном уровнях идут параллельно. Соответственно, если какие-то новации в федеральном законодательстве приводят к серьезному выпадению доходов из регионального бюджета, нужно резко перестраиваться. Поэтому расчеты и цена вопроса для региональных бюджетов по каждому нормативному акту должна озвучиваться заранее. В этом случае бюджетный процесс станет более прозрачным. Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам одобрил это наше предложение", - сказала в беседе с журналистами Татьяна Крупина.

Сенаторы поддержали и тюменскую инициативу о введении переходного периода для компенсации доходов, выпадающих из региональных бюджетов в результате сокращения федерального софинансирования полномочий субъекта Федерации, добавила директор областного департамента финансов.

Евгений Бабенко