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В Тюмени отметили 100-летие писателя Ивана Истомина

20:42 17 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
gcbs.ru

Воспоминаниями об Иване Истомине поделились тюменские краеведы, писатели и историки в день 100-летия ямальского автора. Встречу, которая прошла в Литературно-краеведческом центре, посетили трое детей писателя.

Автор стихов и прозаических произведений, Иван Истомин писал на русском, ненецком, коми языках. Работал в газете "Нарьяна Нгэрм" и в "Красном Севере", был редактором в Тюменском книжном издательстве. Увлекался рисованием и участвовал в выставках. Стал наставником начинающих северных прозаиков и поэтов Леонида Лапцуя, Прокопия Салтыкова, Микуля Шульгина и Романа Ругина. Произведения уроженца села Мужи, самым крупным из которых стал автобиографический роман "Живун", были известны за пределами Советского Союза. 

Рукописи книг и личные документы Ивана Истомина хранятся в Государственном архиве социально-политической истории Тюменской области. Копиями документов и фактами их жизни ямальского писателя с участниками встречи поделилась сотрудник архива Любовь Шестакова. Ее рассказ дополнили воспоминания детей Ивана Истомина.

"Отец увлекался музыкой, любил петь, он был прекрасным собеседником, интересным человеком. Бесконечно любил свою малую Родину", - рассказала дочь писателя Валентина Истомина. 

Недавно произведения ямальского автора пережили новое издание благодаря выпускнице кафедры издательского дела и редактирования ТюмГУ Ольге Аввакумовой.

"Тема моего диплома называлась "Проект издания книги "Сказки дедушки Ивана". Нужно было действовать быстро, чтобы издать ее по-настоящему, и нам это удалось. В книге собраны десять сказок", - пояснила Ольга Аввакумова.   

Современники Ивана Истомина называют его талантливым и сильным духом человеком.   Участники встречи предложили увековечить имя писателя, назвав в честь него улицу в одном из новых микрорайонов Тюмени.  

Татьяна Ковалева

Теги: литература , писатели

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