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Тюменских историков обучал крупнейший геральдист России

15:00 17 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
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Недельный курс лекций для магистрантов Института истории и политических наук, изучающих историю средних веков, прочитал крупнейший российский специалист в области геральдики Александр Черных.

Помимо занятий для студентов гость из столицы выступил на заседании научного семинара Museum medievalium. Темой его выступления была "Мифология одного средневекового герба". Речь шла о гербе королевства Португалии.

Легенда о его чудесном обретении возникла в середине XIV в. Согласно ей, Афонсу накануне битвы с маврами при Орике 1139 г. явилось видение креста. В гербе крест образуют пять синих щитов, символизировавших пять поверженных мусульманских вождей. В каждом из пяти синих щитов изображались пять гвоздей, напоминавших о пяти ранах Христа. Герб обретал глубоко религиозный смысл и призван был формировать сознание особой богоизбранности Португалии, ее исключительного мессианского призвания. В конструировании такого герба сыграли решающую роль не светские знатоки права, а клирики и богословы. Характерно, что на рубеже XVI–XVII веков полное изображение португальского герба лишалось короны, она мистически переносилась на главу Девы Марии в величии. И с той поры португальские монархи не носили короны. 

Александр Черных - основатель и руководитель Центра геральдических и генеалогических исследований Института всеобщей истории РАН, учредитель и ответственный редактор периодического издания российских геральдистов Signum, член Геральдического совета при президенте РФ, причастный к утверждению многих гербов, в частности гербов Тюменской области и Московского университета.

Александр Черных рассказал, что в последние годы в России активизировалось развитие геральдики как отрасли научного исторического знания и учебной дисциплины, сообщают в Управлении стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Магистрант ТюмГУ Павел Малиновский уверен, что такие курсы очень важны и полезны для будущих историков. "В первую очередь это несравненный опыт знакомства с таким масштабным человеком в геральдических исследованиях. Во-вторых, это также и опыт для нас, то есть мы можем узнать что-то новое о поиске материалов, о работе с источниками", - отметил он.

Дарья Казакова

Теги: история , ТюмГУ , геральдика

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