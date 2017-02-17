Ишимские мастерицы представили эксклюзивных кукол на выставке-продаже

пресс-служба музейного комплекса им. И. Я. Словцова

Ярмарка-продажа изделий декоративно-прикладного творчества прошла в историко-художественном музее Ишима. Свои работы представили 70 мастеров из Ишима и близлежащих районов области.

По словам организаторов, качество изделий местных мастеров очень высокое. В Ишиме одаренные рукодельницы при Доме национальных культур и ремесел организовали творческую мастерскую "Чудо-Ларь" во главе с Ириной Котковец. Они изготавливают: текстильные и интерьерные куклы, различные букеты и открытки, авторские украшения из полимерной глины, канзаши, фомиарана, пишет "Тюмeнская облaсть сегoдня".

В выставке участвовали и мастерицы из Голышманово. Наталья Конышева, Лариса Чечкова и Мария Сотникова представили на ярмарке травянчики.

Предполагается, что в марте вновь состоится ярмарка ручных изделий декоративно-прикладного творчества на более вместительной площадке киноконцертного зала имени 30-летия ВЛКСМ