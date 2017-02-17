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Ишимские мастерицы представили эксклюзивных кукол на выставке-продаже

18:39 17 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
пресс-служба музейного комплекса им. И. Я. Словцова

Ярмарка-продажа изделий декоративно-прикладного творчества прошла в историко-художественном музее Ишима. Свои работы представили 70 мастеров из Ишима и близлежащих районов области.

По словам организаторов, качество изделий местных мастеров очень высокое. В Ишиме одаренные рукодельницы при Доме национальных культур и ремесел организовали творческую мастерскую "Чудо-Ларь" во главе с Ириной Котковец. Они изготавливают:  текстильные и интерьерные куклы, различные букеты и открытки, авторские украшения из полимерной глины, канзаши, фомиарана, пишет "Тюмeнская облaсть сегoдня".

В выставке участвовали и мастерицы из Голышманово.  Наталья Конышева, Лариса Чечкова и Мария Сотникова представили на ярмарке травянчики.

Предполагается, что в  марте вновь состоится ярмарка ручных изделий декоративно-прикладного творчества на более вместительной площадке киноконцертного зала имени 30-летия ВЛКСМ

Теги: куклы , Ишим , выставка

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