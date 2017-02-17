Культурная программа для горожан на выходные дни

Фото со страницы театра "Ангажемент" "ВКонтакте"

Тюменцы приглашаются на спектакли, выставку детских рисунков, тематические беседы и встречи 18 и 19 февраля.

В Молодежном театре "Ангажемент" им. В. С. Загоруйко (ул. Олимпийская, 8а) 18 февраля в 11 часов начнется интерактивный спектакль "Волшебный горшочек", в 18 часов - спектакль "Бальзаминов".

На выставке "Богатыри земли русской" в 11 часов в библиотеке №21 (ул. 70 лет Октября, 3) будут представлены рисунки детей до 14 лет.

"Маленькие герои большой войны" – рассказ о самых обыкновенных мальчишках и девчонках 1941 года, который начнется в 12 часов в Информационно-библиотечном центре для молодежи (ул. Червишевский тракт, 15, к. 1).

19 февраля в 10 часов 30 минут в храме преподобного Серафима Саровского (ул. Домостроителей, 20/1) начнется программа "Сретение господне". Участники познакомятся с историей праздника, с народными традициями и обрядами, поиграют в народные игры, разгадают загадки. В конце мероприятия участники изготовят поделки.

В 12 часов в Центре семейного чтения им. А. С. Пушкина (ул. Газовиков, 30/1) члены клуба "Тропинки Родины моей" отправятся в игру-путешествие по Тюменской области.

Встреча клуба любителей английского языка Brainstorm начнется в 15 часов в Информационно-библиотечном центре для молодежи (ул. Червишевский тракт, 15, к. 1) в 15 часов. Они обсудят рецепты приготовления блюд, устроят дегустацию и приятно проведут время в дружной компании.

Центр татарской культуры (ул. Щербакова, 4/11) в 15 часов приглашает на спектакли "Блажь" и "Не все коту масленица", сообщает департамент культуры администрации Тюмени.

Соб. инф.