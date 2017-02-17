Тюменцы старшего возраста приводят в гармонию тело и душу

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Оздоровительная, адаптивная, атлетическая гимнастика, а также плавание и бильярд доступны людям старшего поколения в Тюмени.

Детям предлагают заниматься единоборствами, в том числе тайским боксом, кудо, кикбоксингом, танцевальными направлениями и художественной гимнастикой, сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени.

Среди пенсионеров большим спросом пользуются занятия йогой. Совместно с семейным центром социально-психологической адаптации "Дар" (ул. Володарского, 14), открыты бесплатные группы для людей старшего поколения. Тренировки по кундалини-йоге проходят по понедельникам и четвергам с 12 часов до 13 часов 30 минут.

"Кундалини включает не только растяжку и дыхательные упражнения, но и медитации, мудры (определенные позиции пальцев и рук). С годами мы жалуемся на здоровье, ходим по врачам, забывая, что у нас есть не только тело физическое, но и более тонкие тела. Кундалини-йога работает целостно, приводит в гармонию и тело, и душу", - пояснила инструктор Рамзия Юмашева.

Положительными эмоциями после тренировки поделилась Лариса Семенова: "Упражнения йогой очень приятные, не вызывают дискомфорта, поэтому с удовольствием занимаюсь уже два года. Я на пенсии, но продолжаю трудовую деятельность. Йога помогает снимать стресс, высвобождает накопившуюся негативную энергию".

Соб. инф.