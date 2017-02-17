Мастер-класс по микрососудистому анастомозу с международным участием проходит в Тюмени

Мастер-класс по микрососудистому анастомозу под руководством профессора Альберта Суфианова и профессора Кимуры Хидехито из Японии стартовал в Тюмени в Федеральном центре нейрохирургии.

Мероприятие включает как теоретические лекции, так и живую хирургию с помощью уникальных микроскопов и оборудования. Организаторами курса выступают Ассоциация нейрохирургов Тюменской области, кафедра нейрохирургии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова.

Конференцию открыл главный врач ФЦН, профессор Альберт Суфианов. По его словам, мастер-класс построен таким образом, чтобы все участники получили максимум знаний по теме и бесценный практический опыт. "Мы стремимся поддерживать высокий уровень мероприятий, задействуем лучшие умы и самое современное оборудование", - отметил он.

Для участия в мастер-классе собрались не только тюменские специалисты, но и гости из Москвы, Екатеринбурга, Уфы, Оренбурга, Стерлитамака, Нижнего Новгорода и Челябинска. В первый день с лекцией по показаниям, противопоказаниям и технике микрососудистой анастомозы в нейрохирургии выступил врач-нейрохирург, доцент кафедры нейрохирургии Медицинской аспирантуры Университета г. Кобе (Япония) Кимура Хидехито. Сразу после изучения теории приступили к практике. Состоялся мастер-класс по отработке сосудистого шва сначала на силиконовых трубках, затем – на куриных крыльях и бедрах. После прошла презентация клинического случая для показательной операции и живая хирургия в формате 3D.

Профессор Кимура Хидехито ранее участвовал в мероприятиях ФЦН. В октябре 2016 года в Тюмени проходила международная трехдневная образовательная конференция "Хирургия основания черепа и краниовертебрального перехода", на которой он читал лекцию.

"Я здесь в третий раз и для меня большая честь снова приехать сюда. Мне нравится личность профессора Суфианова, он всемирно известный нейрохирург и один из лидеров в нейрохирургии. И если ему понадобится когда-либо моя помощь, то я готов сделать все, что в моих силах. Мне нравится учить русских врачей, мы легко контактируем и быстро находим общий язык", - отметил нейрохирург из Японии.

Одним из участников мастер-класса стал ординатор кафедры нейрохирургии в составе Института профессионального образования Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова доктор Джон из Непала. Он отметил, что в нейроцентре в Тюмени созданы уникальные условия для профессионального образовании и повышения квалификации, а профессионализм врачей и техническая оснащенность медучреждения не поддается сравнению. "В Непале такого точно нет", - отметил он.

Программа первого дня впечатлила участников мастер-класса. Аспирант московского НИИ нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко Идрис Мержоев поделился, что ФЦН в Тюмени и лично профессор Альберт Суфианов вызывают глубокое уважение у представителей института, а его самого очень заинтересовала тема мастер-класса и возможности для отработки навыков.

"Мы как раз занимаемся сосудистой нейрохирургией, часто имеем дело с микрососудистой анастомозой, поэтому мастер-класс оказался актуальным. Кроме того, в ФЦН очень хорошие условия, а лаборатория и оборудование – на мировом уровне. Поэтому планируем и в дальнейшем приезжать сюда, участвовать в мероприятиях. Это очень полезно", - прокомментировал Идрис Мержоев.

Отметим, 17 февраля пройдет второй день конференции, в рамках которой профессор Альберт суфианов прочтет лекцию о болезни Мойя-Мойя, в рамках мастер-классов продолжится отработка сосудистого шва на крысах. Врач-нейрохирург сосудистого отделения ФЦН (НХО№2), к.м.н. Владимир Кустов расскажет об опыте лечения в ФЦН сосудистых заболеваний брахиоцефальных артерий. По окончанию занятий состоится выдача сертификатов для участников.