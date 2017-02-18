Тюменские силовики покажут мастерство вождения на льду

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На ледовой трассе озера Алебашево пройдут соревнования, посвященные 45-летию дорожно-патрульной службы Тюмени. 23 февраля 15 команд подразделений полиции, Росгвардии и МЧС станут участниками "Спецоперации "Лед".

Команды выступят в классе "Передний привод" - на "Ладах" и "Фордах", в классе "Полный привод" - на автомобилях "УАЗ" и "Нива".

Спортсмены-автогонщики продемонстрируют тюменцам показательные выступления в классах "Волга" и "Трек1600", а сотрудники ГИБДД - условное задержание правонарушителей, планируются также выступления водителей автомобилей скорой медицинской помощи.

Старт "Спецоперации "Лед" назначен на 12 часов на автодроме "Культ льда" на озере Алебашево. Всех ждут открытки и сувениры, организованы фотозона и футкорт, катание на мотособаках. Вход свободный, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.