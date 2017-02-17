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В Тюменском технопарке появится коворкинг

15:54 17 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
www.tyumen-technopark.ru

Коворкинг откроется на базе Тюменского технопарка в рамках Недели инноваций в Тюменской области в мае 2017 года.

Об этом рассказал генеральный директор УК "Индустриальные парки Тюменской области" Андрей Саносян. По его словам, здесь будут проходить лекции мировых экспертов, ученых, бизнесменов, касающиеся инновационных технологий. В коворкинге будут обсуждать проекты тюменской молодежи, начинающих предпринимателей и инноваторов. Здесь они смогут пройти акселерационную программу и претендовать на статус резидента бизнес-инкубатора.

Летом площадку дополнит коворкинг-кафе на площади у технопарка. Как пояснил Андрей Саносян, это будет большой шатер, где можно посмотреть видеолекции ученых из Сколково, Стэндфордского университета и выпить кофе. Планируется, что площадка станет популярным местом для общения и творческого взаимодействия талантливых школьников, студентов и молодых ученых.

Евгения Шевцова

Теги: молодежь , коворкинг , инновации , тюменский технопарк , Андрей Саносян

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