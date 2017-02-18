Профессиональная ориентация должна начинаться в детсаду, считают чиновники

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Профориентация ребенка должна строиться планомерно, начиная с раннего возраста. Об этом заявил директор департамента образования и науки Тюменской области Алексей Райдер.

По мнению главы ведомства, в дошкольном учреждении для этой цели должны использовать игровые формы, в средней школе — экскурсии, чтобы показать, из чего складывается трудовой процесс: как печется хлеб, как ремонтируются машины, и так далее. В девятых и старших классах, как пишет "Вслyх.рy", необходимо помочь сделать ответственный выбор профессии.

"Мы стараемся реализовывать программу профильных партнерских классов, чтобы ребенок не оставался в тупике, просто получив аттестат зрелости. Мы постоянно совершенствуем работу, по крайне мере, стараемся делать все возможное. Сегодня все труднее ориентировать на одну профессию, еще труднее понять, какой род трудовой деятельности будет востребован через десять лет, поэтому важнее развивать все способности ребенка", - отмечает Алексей Райдер.

Важную роль в процессе профессиональной ориентации детей должны играть их родители. В этом уверена Татьяна Рыгина, председатель управляющего совета школы №70 "Сотворчество". Она подмечает, что в современном мире существует конфликт амбиций родителей и желания детей, а многих родителям стоит поменять свое мировоззрение.

"Многие очень тяжело принимают тот факт, что ребенок останется без высшего образования только потому, что у всех оно есть. А если мальчик хочет быть слесарем, потому что у него золотые руки и ему это интересно? В таких ситуациях было бы хорошо, чтобы школа взаимодействовала и с детьми, и с родителями, и помогала и тем, и другим", - подчеркивает представитель общественности.