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Она дала клятву и ушла добровольцем на фронт. Ветеран войны отмечает день рождения

13:21 18 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати

18 февраля 2017 года ветерану Великой Отечественной войны, уроженке Тюмени, обладателю ордена Отечественной войны II степени, медалей "За победу над Германий в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", "За боевые заслуги", медали Жукова, "За трудовое отличие" Маргарите Тримайловой исполняется 96 лет.

Летом 1941 года 20-летняя девушка успешно окончила учебу в Свердловской межобластной школе старших пионервожатых и вместе с сокурсниками отправилась в военизированный поход по реке Чусовая. О начале войны юноши и девушки узнали только 24 июня, когда решили пополнить свой запас провианта и зашли в одно из сел на реке.

"Женщины села, увидев одетых в военную форму юношей и девушек, расплакались. Мы удивились и только из вопроса: "Что же вы, дитятки, уже на войну отправились?" — поняли, что началось что-то ужасное. Поняв, в чем дело, мы тут же дали друг другу клятву отправиться добровольцами на фронт", - начала свой рассказ Маргарита Тримайлова.

О продолжении путешествия уже не могло быть и речи. Отряд немедленно вернулся в Свердловск, где все девушки отправились на курсы медицинских сестер в институт травматологии. В этом же году, сдержав клятву, Маргарита Тримайлова ушла на фронт.

Боевое крещение операционная медсестра 11 Армии 384 стрелковой дивизии 253 медсанбатальона приняла на Северо-Западном фронте под городом Старая Русса Новгородской области.

"Бой был тяжелым: раненые в медсанбат, который находился всего в трех километрах от линии фронта, поступали ежеминутно. Как сейчас помню одного молодого офицера. Он все спрашивал готовящегося к операции доктора, будет ли он жить – дома у него остался маленький сын. К сожалению, спасти того офицера не удалось - слишком серьезным было ранение. Это было первым потрясением на фронте", - вспоминает ветеран.

Особенно ей запомнилась вражеская бомбежка с самолетов и обстрел из дальнобойных орудий фанерного завода на реке Ловать. Медсанбат находился неподалеку от него, в здании средней школы. На попечении медиков было много не перевозимых раненых. "И молоденькие сестрички под шквальным огнем бегали по этажам, оказывая им помощь. Одна из бомб попала в операционную, погибли врач и медсестра прямо на рабочем месте", - рассказывает Маргарита Тримайлова.

Она участвовала в боях не только на Северо-Западном, но и на Украинском фронтах в составе 384-го, 253-го и седьмого мотострелковых полков. И всегда в окружении раненых: в госпиталях или на передовой, где выносила раненых из-под обстрела.

После демобилизации в августе 1944 года девушка получила звание старшего сержанта медицинской службы. Девушка, которая видела не мало крови и смерти на войне, вернулась в Тюмень и стала секретарем в областных органах МВД. Затем вернулась в медицину и трудилась в городской клинической больнице №1 (правопреемником в настоящее время является ГБУЗ ТО "Областная клиническая больница №2). Закончила трудовую деятельность начальником отдела кадров в СМУ-11.

Редакция "Тюменской линии" желает ветерану крепкого здоровья и сил для активной жизни.

Владислав Соколов

Теги: Бессмертный полк , Великая Отечественная война , ветераны
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