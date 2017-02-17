Михаил Щетинин: голодная Россия ничего не сможет

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Голодный солдат не сможет победить в бою, голодный рабочий не сможет стоять у станка, голодный ученый не сможет думать. Об этом заявил в интервью обозревателю "Тюменской линии" председатель комитета Совета Федерации РФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Михаил Щетинин.

- Михаил Павлович, поделитесь, пожалуйста, впечатлениями от доклада о развитии тюменского агропромышленного комплекса.

- Я начну с того, что у меня сложилось очень хорошее впечатление о команде губернатора Тюменской области Владимира Якушева и ее слаженной работе и понимании тех задач, которые стоят перед регионом, в том числе в сфере развития сельского хозяйства и в рамках всероссийского Года экологии.

Доклад заместителя губернатора Владимира Чейметова - абсолютно правильный. У меня осталось хорошее впечатление.

- Юг Тюменской области, как известно, находится в зоне рискованного земледелия. Тем не менее, собираем хорошие урожаи зерновых и овощей, полностью обеспечиваем себя хлебом, молоком, свининой и картофелем. По продуктивности скота и птицы наша область занимает лидирующие позиции не только в Уральском федеральном округе, но и в России. Насколько важно, по вашему мнению, для российских регионов привлечение инвестиций в агропромышленный комплекс?

Инвестиции важны не только для сельского хозяйства, но и для всей российской экономики. А для агропромышленного комплекса они важны вдвойне. От того, накормим или не накормим страну, зависит все остальное. Будет ли у нас боеспособная армия и развивающаяся промышленность? Голодный солдат не сможет победить в бою. Голодный рабочий не сможет стоять у станка. Я уж не говорю об ученых, которым нужно хорошее питание, чтобы голова работала в нужном направлении и ритме.

- Наши сельхопроизводители слегка волнуются насчет прогнозируемой отмены введеных Западом антироссийских санкций, и, соответственно, аналогичных наших контрмер в отношении европейской сельхозпродукции.

- Это хорошие переживания. Это говорит о многом, в том числе и о том, что тюменские аграрии правильно понимают те задачи, которые стоят перед российским агропромышленным комплексом. Тюменцы понимают, что санкции не вечны, и нужно перестраивать аграрную экономику в русле повышения конкурентоспособности. А это значит, что необходимо привлекать инвестиции и переходить на новые технологии животноводства и растениеводства. Если все это сделать, нам будут не страшны ни санкции, ни их отмена.

- В бюджете Тюменской области, несмотря на экономические сложности, расходы на господдержку агропромышленного комплекса сохраняются примерно на одном уровне - около 6 миллиардов рублей. Чего нам в этом плане следует ждать от федерального бюджета?

В федеральном бюджете объем господдержки сельского хозяйства тоже сохранен. Изменился порядок ее предоставления, и об этом мы говорили с представителями Тюменской области.

Я думаю, объемы господдержки АПК будем наращивать. По крайней мере, все, кто имеет отношение к агропромышленному сектору российской экономики, в этом заинтересованы. Это и федеральные министерства и ведомства, и региональная власть, и парламентарии. При получении дополнительных доходов в бюджет поддержка сельского хозяйства увеличится.

Напомним, производство сельхозпродукции на душу населения в Тюменской области в 1,3 раза превышает среднероссийский показатель. Об этом сообщил заместитель губернатора, директор департамента АПК Владимир Чейметов, выступая на расширенном заседании комитета Совета Федерации РФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Заседание состоялось в рамках Дней Тюменской области в верхней палате российского парламента.

Евгений Бабенко