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Тридцать пять регионов России поставляют материалы для строительства "ЗапСибНефтехима"

15:21 17 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
фото Тобольской промплощадки

Тюменские фирмы ООО "ЛУИС + ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ" и ООО "КАТ ЛТД ПРОЕКТ" поставят на строительство крупнейшего в России нефтехимического комплекса "ЗапСибНефтехим" электротехническую продукцию. Так же в этих поставках участвуют московская фирма ЗАО "ОВЛ-ЭНЕРГО", предприятие из Санкт-Петербурга - ООО "ГОРЭЛТЕХ ЗАВОД" и уральская компания ООО "ТД "УСЭК". Всего будет поставлено 534 детали электротехнической продукции. Об этом сообщает пресс-служба Тобольской площадки СИБУРа.

В январе совершено 32 сделки на поставку строительного материала и электротехнической продукции с 17 российскими компаниями. Пермская фирма ООО ТД "БЕТОКАМ" поставит на площадку 662 железобетонные плиты. Челябинский завод ОАО "ЧЗСМК" и Краснокамский завод железобетонных конструкций поставят 180 железобетонных колонн. "ЧЗСМК" также изготовит для стройки 1 тыс. 77 железобетонных свай. Кроме того, заключены сделки с тюменскими, екатеринбургскими, омскими, казанскими, московскими и челябинскими заводами на поставку опор и деталей для трубопровода, светотехнической продукции, воздушных завес и металлопроката.

Комплекс "ЗапСибНефтехим" предполагает использование новейших передовых технологий в области переработки углеводородного сырья и логистики, что позволит обеспечить надежность, безопасность и эффективность инвестиционного проекта.

Поставки материалов для строительства идут на площадку "ЗапСибНефтехима" из 35 регионов России. Всего в строительстве комплекса используются следующие технологические материалы и оборудование отечественного производства: около 1 тыс. единиц технологического оборудования; свыше 130 тыс. тонн металлоконструкций; около 20 тыс. тонн трубной продукции; свыше 200 км пластиковой трубы; свыше 3 тыс. км кабеля.

Общая сумма контрактов с российскими подрядчиками, поставщиками оборудования и материалов превышает 220 млрд рублей.

"ЗапСибНефтехим" станет крупнейшим современным нефтехимическим комплексом в России. Проект предполагает строительство установки пиролиза мощностью 1,5 млн тонн этилена, около 500 тыс. тонн пропилена и 100 тыс. тонн бутан-бутиленовой фракции (ББФ) в год, установок по производству различных марок полиэтилена и полипропилена совокупной мощностью 2 млн тонн в год.

Реализация проекта направлена на развитие глубокой переработки значительных объемов побочных продуктов нефтегазодобычи Западной Сибири, в том числе попутного нефтяного газа, и импортозамещение наиболее востребованных на российском рынке полимеров.

Теги: Тобольск , СИБУР , импортозамещение , инвестиционный проект , ЗапСибНефтехим

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