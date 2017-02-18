Тюменцев приглашают на экологический конкурс

oprf.ru

Музыкально-литературный конкурс "Спешите делать добрые дела" стартовал в Тюменской области. Сначала лучших выберут в школах и колледжах, затем – в муниципалитетах, далее последует областной этап.

Как рассказала член общественного совета при департаменте образования и науки Тюменской области Елена Лобовская, конкурс посвящен Году экологии. Участникам необходимо найти и вспомнить людей, чьи профессии связаны с природой. Положение и подробности о конкурсе можно посмотреть на официальном портале.

Также в рамках Года экологии школьники и студенты выйдут на всероссийский субботник, очистят берега водоемов и посадят деревья. Дети увидят видеоролики о животных, поучаствуют в фотоконкурсах, конкурсах рисунков, поделок и проектов, пишет "Кoмсомольская правдa-Тюмень".

В школах пройдут открытые уроки, конкурсы плакатов и стихотворений собственного сочинения о природе. Ребята узнают о вторичной переработке сырья, посетят экологическую экспедицию и экологическую музейную ночь.