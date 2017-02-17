Год экологии стартовал в тюменской школе

Фото ИА "Север-Пресс"

Год экологии открылся в тюменской школе №70 в День естественных наук.

Как сообщает областной департамент образования и науки, с приветственным словом к ученикам обратилась директоршколы Лидия Русакова. Она отметила, что решение вопросов охраны окружающей среды и чистоты тюменского края необходимо в первую очередь каждому начать с самого себя.

Начальник отдела мониторинга окружающей среды департамента недропользования и экологии Тюменской области Денис Жушман рассказал школьникам об экологической ситуации в регионе и назвал основные мероприятия по проведению в 2017 году Года экологии.

Преподаватель биологии Марина Кормина рассказала о том, что для развития экологического просвещения, воспитания и образования, экологической культуры школьников утвержден собственный план мероприятий школы №70. В Год экологии будут проведены различные конкурсы: исследовательских работ школьников "Экология жизненного пространства", по озеленению пришкольного участка, школьных газет "По страницам Красной книги", организована выставка домашних животных "Мои питомцы" и выставка книг "Сохраним природу". Запланирована реализация проекта "Наш школьный сад". Ученики школы примут участие в экологических акциях "День леса", "День Земли","Чистая школа – это сила и живется в ней красиво", а также в конкурсе учебно-исследовательских работ школьников ТюмГУ "Экология жизненного пространства" и конференции молодых исследователей "Шаг в будущее".