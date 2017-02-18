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Тюменский завод "Стеклотех" предлагает населению сдать бутылки

17:19 18 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото управления информационной политики Тюменского района

Акции по сбору стеклотары проведет завод "Стеклотех". Генеральный директор завода Елена Острягина сообщила, что предприятие участвует в Годе экологии, который объявлен в России.

 "К сожалению, одними акциями проблему не решить. Объемы сбора, как правило, небольшие, здесь больше стараемся делать акцент на формирование экологического сознания. А на это могут уйти годы. Хорошо, что сейчас в Тюмени все большую силу набирает движение по сбору ПЭТ-упаковки, но сбор стекла в силу разных причин гораздо сложнее. В этом мы смогли убедиться на не слишком удачном примере сбора бутылок в нашем родном поселке Богандинский, когда вместе со стеклом в контейнеры сбрасывали и весь остальной мусор", - отметила она.

Выход из ситуации на "Стеклотехе" видят в скором открытии мусороперерабатывающих заводов в Тюменской области.  

Теги: стеклотара , Стеклотех

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