Чемпионы тюменской лиги "КЭС-БАСКЕТ" определятся в Ялуторовске

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Финал чемпионата школьной баскетбольной лиги "КЭС-БАСКЕТ" Тюменской области сезона 2016-2017 пройдет в ялуторовском спорткомплексе "Атлант" с 22 по 24 февраля, сообщает региональный департамента по спорту.

На паркете встретятся лучшие команды юношей и девушек, лучшие из которых представят Тюменскую область в финале чемпионата УФО в марте этого года. Участников и гостей финала регионального чемпионата ждут не только предварительные и финальные игры среди юношей и девушек, но и красочные церемонии награждения, конкурсы для юных баскетболистов и зрителей, специальные викторины.

В юбилейном десятом сезоне ШБЛ "КЭС-БАСКЕТ" объединила спортсменов из 64 регионов России, а также Монголии и Республики Киргизия. Общее количество участников превысило полтора миллиона юных баскетболистов. В Тюменской области в чемпионате приняли участие школьники из 205 команд.

Победители Суперфинала получат главный приз соревнований – командную поездку на "Финал четырёх" Евролиги в город Стамбул.