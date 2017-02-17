В Центр тюркологии ТюмГУ передали уникальную книгу

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Экземпляр редкого прижизненного Лейпцигского издания 1893 года Aus Sibirien ("Из Сибири") Фридриха Вильгельма (Василия) Радлова, одного из основателей тюркологии, появился в Центре тюркологии ТюмГУ.

На протяжении всей своей научной деятельности Фридрих Вильгельм Радлов изучал тюркские языки и культуру, проводил научные экспедиции в места проживания тюркских народов, публиковал большое количество научных работ по тюркским языкам. В фундаментальном научном труде Aus Sibirien представлены материалы по археологии, истории и этнографии тюркских народов, собранные во время экспедиций по Монголии, Восточному Казахстану и Сибири. Автору удалось описать этногенетические процессы, которые привели к сложению тюркоязычных народов.

В информационно-библиотечном центре университета будет открыт свободный доступ к оцифрованной версии уникального издания.

Центр тюркологии Тюменского государственного университета был образован приказом ректора ТюмГУ Валерия Фалькова в 2014 году. Руководитель центра – академик Международной тюркской академии, почетный академик Академии наук Республики Татарстан, член Российского комитета тюркологов при отделении историко-филологических наук РАН, почетный работник высшего профессионального образования РФ, доктор филологических наук, профессор Ханиса Алишина. Под ее руководством в центре проводятся исследования языка, фольклора, литературы и истории тюркских народов Сибири, сообщают в управлении стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Соб. инф.