В Тюмени соревновались особые горнолыжники со всей страны

Фото Ольги Болдыревой

40 детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья из 15 регионов России приняли участие в спортивных соревнованиях "Старты мечты" в тюменском Центре спорта и отдыха "Воронинские горки".

Соревнования проводились на грант президента РФ фонда "Перспектива". Особенность турнира в том, что его участники - люди с инвалидностью любой степени тяжести (ДЦП, синдром Дауна, аутизм, нарушение слуха и зрения и др.). Они приехали из Пермского края, Красноярска, Миасса, Улан-Удэ, Горно-Алтайска, Новосибирска, подмосковных Ивантеевки и Одинцово, Нефтеюганска и других городов.

Первый заезд совершила двукратная чемпионка "Стартов мечты" Елизавета Карпушина из Миасса. Шестилетняя спортсменка, выступившая в категории "Без поддержки", поразила скоростью и точностью движений главного судью соревнований - титулованную российскую горнолыжницу, призера Кубка мира, десятикратную чемпионку России, члена олимпийской сборной России, мастера спорта России международного класса, шеф-инструктора проекта "Лыжи мечты" Олесю Алиеву.

На каждого участника было выделено по два заезда, организованы две размеченные трассы - для соревнующихся в категории "Слайдер" и остальных, строго фиксировалось время.

На торжественном открытии соревнований заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских стала членом всероссийской команды "Лыжи мечты", руководитель программы Наталья Белоголовцева вручила ей фирменную манишку. Директор Национального Парадельфийского комитета России, вице-президент Паралимпийского​ комитет​а​ Москвы Наталья Крель зачитала приветственное письмо от советника президента РФ, председателя комиссии при президенте РФ по делам инвалидов Александры Левицкой.

"Я убеждена, что возможность, которую программа "Лыжи мечты" дает людям с ограниченными возможностями здоровья, - это принципиально важный шаг в развитии инклюзивной среды во всей России", - говорится в приветствии.

Кубки и медали победителям вручали вице-чемпионы мира по мини-футболу игроки МФК "Тюмень" Иван Милованов и Сергей Абрамович.

После церемонии награждения участники, гости и волонтеры загадали желания, отпустив воздушные шары, сообщает пресс-служба проекта "Лыжи мечты" в Тюмени.

Победители и призеры:

Категория "Слайдер" (младшие)

1. Григорий Таянчин, семь лет, Красноярск;

2. Гордей Константинов, шесть лет, Миасс;

3. Матвей Бабаев, пять лет, Москва.

Категория "Слайдер" (старшие)

1. Анна Толмачева, 15 лет, Новосибирск;

2. Дмитрий Молчанов, восемь лет, Улан-Удэ;

3. Таисия Михайлова, восемь лет, Горно-Алтайск.

Категория "С поддержкой" (младшие)

1. Светлана Стасенко, семь лет, Москва;

2. Андрей Каримов, шесть лет, Москва;

3. Михаил Фролов, шесть лет, Новокузнецк.

Категория "С поддержкой" (старшие)

1. Лев Воронцов Лев, 12 лет, Пермь;

2. Маргарита Дюкарева, 14 лет, Одинцово;

3. София Мазурова, девять лет, Рязань.

Категория "Без поддержки" (старшие)

1. Данил Мустафин, 17 лет, Таштагол;

2. Алина Мартынова, 12 лет, Москва;

3. Илья Коротков, 13 лет, Серпухов.

Категория "Без поддержки" (младшие)

1. Арсений Денисов, восемь лет, Санкт-Петербург;

2. Лия Бурмистрова Лия, восемь лет, Москва;

3. Елизавета Карпушина, шесть лет, Челябинск.

﻿ Фото Ольги Болдыревой 1 /

Соб. инф.