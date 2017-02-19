Тюменцев научат оказывать первую медицинскую помощь

Курсы по оказанию первой медицинской помощи | Фото пресс-службы станции скорой помощи в Тюмени

Около двух тысяч тюменцев научились оказывать первую медицинскую помощь. Занятия проходят на станции скорой помощи несколько раз в месяц. За четыре года грамотно делать непрямой массаж сердца, останавливать кровь, вытаскивать человека из горящей машины научились около двух тысяч тюменцев.

По словам заведующего учебным отделом скорой медицинской помощи Олега Нестерова, ситуаций, когда прохожие останавливаются помочь и проходят мимо - примерно 50/50, пишет "Комсoмольская прaвда- Тюмень". Многих останавливает, как они думают, необходимость делать искусственное дыхание рот в рот, а некоторые просто не знают, что нужно делать. По словам медиков, именно из-за паники часто уходят драгоценные минуты, за которые сердце вновь может забиться.

Как показывает статистика, приходят на курсы, как взрослые, так и молодые люди.