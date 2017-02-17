В Боровском супружеская пара прописала у себя более ста мигрантов

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За фиктивную постановку на учет 132 мигрантов супруги из Тюменского района пойдут под суд.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, 50-летний Андрей Бессонов с декабря 2015 года по июня 2016 года за вознаграждение направлял в орган миграционного учета уведомления о прибытии в квартиру площадью 60 кв. м в поселке Боровский, в которой он проживал с супругой и сыном, 77 граждан Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана. Его супруга, 43-летняя Татьяна Бессонова, с февраля по июнь 2016 года уведомила миграционный орган о прибытии еще 55 иностранцев. При этом семейная пара не планировала предоставлять мигрантам жилье для проживания.

Материалы уголовных дел направлены мировому судье для рассмотрения по существу.

Супругам грозит штраф в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей, или принудительные работы на срок до трех лет, или лишение свободы на срок до трех лет.